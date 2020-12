Corona Updates: देशातील कोरोना बाधितांचा आकडा 95 लाखांच्या वर

नवी दिल्ली: मागील 24 तासांत देशात कोरोनाचे 35 हजार 551 रुग्ण आढळले असून 526 जणांचा मृत्यू झाला आहे. देशातील बाधितांचा आकडा 95 लाख 34 हजार 965 वर गेला आहे. भारतातील कोरोनाचा मृत्यूदर इतर देशांच्या तुलनेत कमी आहे. आतापर्यंत देशात 1 लाख 38 हजार 648 कोरोना (COVID19) रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

सध्या देशात 4 लाख 22 हजार 943 कोरोना रुग्ण उपचार घेत आहेत. दिलासादायक बाब म्हणजे आतापर्यंत 89 लाख 73 हजार 373 जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. तसेच मागील 24 तासांत कोरोनावर मात केलेल्या 40 हजार 726 जणांना डिस्चार्ज दिला आहे. देशातील रिकव्हरी रेट 93 टक्क्यांच्या पुढे गेला आहे.

With 35,551 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 95,34,965

With 526 new deaths, toll mounts to 1,38,648. Total active cases at 4,22,943

Total discharged cases at 89,73,373 with 40,726 new discharges in the last 24 hrs pic.twitter.com/UvcX9z2aaX

— ANI (@ANI) December 3, 2020