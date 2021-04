कोरोना परिस्थिती चिंताजनक; PM मोदी 8 एप्रिलला घेणार मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या वाढत्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार अलर्ट झालं आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी आज मंगळवारी एक बैठक घेतली. यामध्ये 11 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आरोग्य मंत्र्यांसोबत ही बैठक पार पडली. यानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून कोरोनाच्या वाढत्या संक्रमणाबाबत आणि लसीकरणाबाबत मुख्यमंत्र्यांशी बातचित करतील. आज देशात एक लाखाहून अधिक रुग्ण सापडल्याने चिंता वाढली आहे. या नव्या रुग्णांसह देशातील एकूण संक्रमितांचा आकडा सव्व कोटीच्या वर गेला आहे. Union Health Minister Harsh Vardhan to chair a meeting tomorrow over surge in COVID-19 cases; health ministers of 11 states & UTs to attend the meet: Sources — ANI (@ANI) April 5, 2021 गेल्या दोन दिवसांच्या तुलनेत मरणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे. मात्र, ऍक्टीव्ह रुग्णांच्या संख्या गतीने वाढत आहे. आणि सध्या ऍक्टीव्ह रुग्णांची संख्या सुमारे सात लाखांच्या पार आहे. गेल्या 24 तासांत देशात कोरोना संक्रमणाची 1,03,764 नवी प्रकरणे समोर आली आहेत. तर 477 लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि 52,825 लोक बरे झाले आहेत. हेही वाचा - कोरोनाचा स्फोट; २४ तासांत आढळले एक लाखांपेक्षा जास्त रुग्ण केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी सापडलेल्या एक लाखाहून अधिक रुग्णांमधील 81 टक्के संक्रमित रुग्ण फक्त 8 राज्यांमधील आहेत. सोमवारी देशात जेवढे रुग्ण सापडले आहेत त्यातील रुग्ण महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमीळनाडू, मध्य प्रदेश आणि पंजाबमधलेच 81.90 टक्के आहेत. म्हणजे जवळपास 18.10 टक्के प्रकरणे देशातील या आठ राज्यांच्या बाहेरचे आहेत. महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक रुग्ण 57,074 सापडले आहेत. जे देशातील एकूण रुग्णसंख्येच्या 55.11 टक्के आहेत.

