Corona Update: अहमदाबाद : देशाच्या विविध भागात कोरोनाचा उद्रेक वाढतच चालला आहे. त्याचा परिणाम आता हॉस्पिटलवर होत असल्याचे दिसून येत आहे. कोरोनाग्रस्त रुग्णांसाठी हॉस्पिटमध्ये बेड उपलब्ध होईनात, त्यामुळे अनेकांची गैरसोय होत आहे. गुजरातच्या अहमदाबादमधील एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियात व्हायरल होऊ लागला आहे, तो पाहिल्यानंतर तुम्हाला याची कल्पना येईल. हॉस्पिटलमध्ये भरती होण्यासाठी रुग्णांना वाट पाहावी लागत आहे. हॉस्पिटल बाहेर रुग्णांना घेऊन आलेल्या अ‍ॅम्ब्युलन्सची भली मोठी रांग लागली असल्याचे या व्हिडिओत दिसत आहे.

गुजरातमध्ये कोरोना रुग्णांचे प्रमाण वाढू लागले आहे. त्याचा परिणाम हॉस्पिटलवर होऊ लागला आहे. अहमदाबादमधील एका सरकारी हॉस्पिटलच्या बाहेर अ‍ॅम्ब्युलन्सच्या रांगा लागल्या आहेत. रुग्ण हॉस्पिटमध्ये भरती होण्याची वाट पाहत आहेत. जवळपास १२०० बेड्सचं हे हॉस्पिटलही फुल्ल झालं आहे. त्यामुळं अ‍ॅम्ब्युलन्समध्येच रुग्णांना ऑक्सिजनची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

- सलग दुसऱ्या दिवशी कोरोनाचा विस्फोट; रुग्णसंख्या दीड लाखाच्या वरच​

सध्या देशभरातील महाराष्ट्र, गुजरात, तमिळनाडू, केरळ आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. गेल्या २४ तासात गुजरातमध्ये ६०२१ रुग्ण आढळले असून ५५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. अहमदाबाद, सूरत आणि राजकोट या प्रमुख शहरांत रुग्ण संख्या वाढू लागली आहे.

Ambulances with patients waiting in lines to be admitted inside the hospital of Ahmedabad Gujrat.

The Situation is only getting worse in India.

pic.twitter.com/uU8TKOlY8S

— Srinivas B V (@srinivasiyc) April 12, 2021