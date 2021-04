सलग दुसऱ्या दिवशी कोरोनाचा विस्फोट; रुग्णसंख्या दीड लाखाच्या वरच

Coronavirus Updates: नवी दिल्ली/पुणे : सोमवारी (ता.१२) आतापर्यंतची सर्वोच्च रुग्णसंख्या नोंदवल्या गेल्यानंतर मंगळवारी (ता.१३) ही संख्या थोडी घटल्याचे दिसून आले. गेल्या २४ तासात देशभरात सुमारे १ लाख ६१ हजार ७३६ नवे कोरोना रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे कोरोना रुग्णांची संख्या १ कोटी ३६ लाख ८९ हजार ४५३ झाली आहे. सोमवारी दिवसभरात ८७९ जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत १ लाख ७१ हजार ५८ जणांना कोरोनामुळे जीव गमवावा लागला आहे.

सध्या देशभरात १२ लाख ६४ हजार ६९८ लोक कोरोनाने ग्रस्त आहेत. आतापर्यंत १ कोटी २२ लाख ५३ हजार ६९७ जणांना कोरोनावर यशस्वी मात केली आहे. तर १० कोटी ८५ लाख ३३ हजार ८५ जणांनी कोरोना प्रतिबंधक लस घेतली आहे. ही आकडेवारी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने प्रसिद्ध केली आहे.

आतापर्यंत २५ कोटी ९२ लाख ७ हजार १०८ जणांची कोरोना चाचणी करण्यात आली आहे. सोमवारी दिवसभरात १४ लाख १२२ नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली आहे. दरम्यान सोमवारी देशभरात २४ तासात १ लाख ६८ हजार ९१२ कोरोना रुग्ण आढळून आले होते. १८ ऑक्टोबरनंतरची ही उच्चांकी नोंद ठरली.

देशात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत आहे. कोरोनावर मात करण्यासाठी लसीकरण हाच प्रमुख पर्याय असल्याचं तज्ज्ञांचं मतं आहे. त्यादृषीने देशात लसीकरणाचा वेग वाढवण्यात आला आहे. पण, देशातील अनेक राज्यांनी लशींची कमतरता जाणवत असल्याची तक्रार केली आहे. अशात एक महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे.

India reports 1,61,736 new #COVID19 cases, 97,168 discharges and 879 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 1,36,89,453

Total recoveries: 1,22,53,697

Active cases: 12,64,698

Death toll: 1,71,058

Total vaccination: 10,85,33,085 pic.twitter.com/ndxnchFoIp

— ANI (@ANI) April 13, 2021