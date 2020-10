Corona Updates - देशात पुन्हा रुग्णवाढीचा कहर; आकडेवारी चिंता वाढवणारी

नवी दिल्ली: देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या 63 लाखांच्या वर गेली आहे. मागील 24 तासांत देशात कोरोनाने 1,181 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून 86 हजार 821 नवीन रुग्ण आढळले आहेत. देशात आतापर्यंंत कोरोनाने 98 हजार 678 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. मागील 2 दिवसांत कोरोना रुग्णांची आकडेवारी 80 हजारांच्या खाली गेल्याने दिलासादायक स्थिती निर्माण झाली होती. पण मागील 24 तासांतील वाढ जवळपास 90 हजारांच्या जवळ गेल्याने चिंतेत वाढ झाली आहे.

देशातील कोरोनाची बाधा (COVID19) झालेल्यांचा आकडा 63 लाख 12 हजार 585 झाला आहे. सध्या देशात 9 लाख 40 हजार 705 कोरोना रुग्ण उपचार घेत आहेत. तर दिलासादायक बाब म्हणजे देशात आतापर्यंत 52 लाख 73 हजार 202 जण कोरोनामुक्त झाले असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने (Ministry of Health & Family Welfare) दिली आहे.

India's #COVID19 tally crosses 63-lakh mark with a spike of 86,821 new cases & 1,181 deaths reported in last 24 hours.

बुधवारी देशात अदल्या दिवशीपेक्षा 3 लाखांनी जास्त कोरोना चाचण्या झाल्या आहेत. देशात बुधवारी कोरोनाच्या 14 लाख 23 हजार 52 चाचण्या झाल्या आहेत. कालच्या चाचण्या धरून देशात आतापर्यंत 7 कोटी 56 लाख 19 हजार 781 कोरोना चाचण्या झाल्याची माहिती आयसीएमआरने (Indian Council of Medical Research) दिली आहे.

A total of 7,56,19,781 samples tested up to 30th September, for #COVID19. Of these, 14,23,052 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/mGH3jJNbkm

