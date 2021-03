CoronaUpdate : देशातील रुग्णसंख्येच्या तब्बल 65% रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रात

नवी दिल्ली : भारतात गेल्या 24 तासांत कोरोनाचे नवे 35,871 रुग्ण आढळले आहेत. या नव्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण रुग्णांची संख्या ही 1,14,74,605 वर पोहोचली आहे. काल देशात जितके रुग्ण सापडले आहेत त्यातील तब्बल 65 टक्के रुग्ण हे फक्त एकट्या महाराष्ट्र राज्यातील आहे. महाराष्ट्रात सापडलेली कालची आकडेवारी ही गेल्यावर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यातील आकडेवारीशी साधर्म्य दाखवणारी आहे.

India reports 35,871 new COVID19 cases, 17,741 recoveries and 172 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry

काल देशात 17,741 रुग्ण बरे झाले आहेत. या नव्या बऱ्या झालेल्या रुग्णांसह देशातील आजवर बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या ही 1,10,63,025 वर पोहोचली आहे. काल देशात 172 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. या नव्या मृतांसह देशातील आजवरच्या एकूण मृतांची संख्या ही 1,59,216 वर पोहोचली आहे. सध्या देशात 2,52,364 रुग्ण ऍक्टीव्ह आहेत.

देशात आजवर एकूण 3,71,43,255 जणांचे लसीकरण करण्यात आलं आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे. काल कोरोनाच्या एकूण 10,63,379 चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. या नव्या चाचण्यांसह देशातील आजवरच्या एकूण चाचण्यांची संख्या ही 23,03,13,163 वर पोहोचली आहे.

Today, newly 23,179 patients have been tested as positive in the state. Also newly 9,138 patients have been cured today. Totally 21,63,391 patients are cured & discharged from the hospitals Total Active patients are 1,52,760.The patient recovery rate in the state is 91.26%.

— Rajesh Tope (@rajeshtope11) March 17, 2021