Corona Update : कोरोनाबाधितांचा एकूण आकडा 96 लाखांच्या पार; तर 90 लाख लोक आतापर्यंत कोरोनामु्क्त

नवी दिल्ली : गेल्या एका वर्षापासून कोरोना नावाच्या विषाणूने धुमाकूळ घातला आहे. भारतासह सर्वच जगभरात या विषाणुचे विपरित परिणाम पहायला मिळाले आहेत. युरोपातील अनेक राष्ट्रांत सध्या दुसरा लॉकडाऊन सुरु आहे. या विषाणूमुळे भारतात देखील हाहाकार माजला आहे. सध्या देशातील कोरोना बाधितांची संख्या ही आधीपेक्षा कमी असली तरीही परिस्थिती संपूर्णत: हातात नाहीये. देशात गेल्या 24 तासांत कोरोनाचे 36,652 नवे रुग्ण सापडले आहेत. या नव्या रुग्णांसह देशातील कोरोनाबाधितांची एकूण संख्या 96 लाखांच्या पार गेली आहे. यामधील 90 लाखांहून अधिक लोक कोरोनाच्या संक्रमणापासून मुक्त झाले आहेत. सध्या कोरोना संक्रमणापासून मुक्त होण्याचा राष्ट्रीय दर वाढून 94.20 टक्के झाला आहे.

With 36,652 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 96,08,211

With 512 new deaths, toll mounts to 1,39,700. Total active cases at 4,09,689

Total discharged cases at 90,58,822 with 42,533 new discharges in the last 24 hrs pic.twitter.com/JanwHFUTbh

