Corona Update : राज्यात नवे 3,160 रुग्ण; गेल्या 24 तासांत देशात 264 मृत्यू

नवी दिल्ली : गेल्या एका वर्षापासून जगभरात कोरोना नावाच्या विषाणूमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. ब्रिटनमध्ये कोरोना नावाचा व्हायरस पसरल्यापासून आतापर्यंतचे सर्वाधिक कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संक्रमणाची नोंद झाली आहे. एका दिवसात सर्वाधिक म्हणजे 60,196 नवे रुग्ण सापडले आहेत. कोरोनाचा नवा स्ट्रेन ब्रिटनमध्ये सापडल्यानंतर तिथे अत्यंत गतीने कोरोनाबाधितांच्या संख्येत वाढ होत आहे.

India reports 18,088 new COVID-19 cases, 21,314 recoveries, and 264 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 1,03,74,932

Active cases: 2,27,546

Total recoveries: 99,97,272

Death toll: 1,50,114 pic.twitter.com/n3MtZ7n2Y8

