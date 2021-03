Corona Update : महाराष्ट्रात रुग्णवाढ सुरुच; देशात नवे 24,492 रुग्ण

नवी दिल्ली : भारतात गेल्या 24 तासांत कोरोनाचे नवे 24,492 रुग्ण सापडले आहेत. या नव्या रुग्णांसह देशातील आजवरचे एकूण रुग्ण 1,14,09,831 झाले आहेत. काही दिवसांपूर्वी देशात 8 ते 9 हजारांच्या जवळपास कोरोनाबाधित रुग्ण सापडत होते. पण, आता कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढू लागल आहे. मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासून चिंता वाढली आहे. देशातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या पुन्हा 26 हजारांच्या पुढे गेली आहे. कोरोनाची स्थिती पाहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 17 मार्चला मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक बोलावली आहे.

India reports 24,492 new #COVID19 cases, 20,191

recoveries and 131 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry.

Total cases: 1,14,09,831

Total recoveries: 1,10,27,543

Active cases: 2,23,432

Death toll: 1,58,856

Total vaccination: 3,29,47,432 pic.twitter.com/nYWgWBdEMy

— ANI (@ANI) March 16, 2021