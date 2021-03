Corona Update : महाराष्ट्रात चिंताजनक रुग्णवाढ; देशातील सर्वाधिक नवे रुग्ण राज्यात

नवी दिल्ली : भारतात गेल्या 24 तासांत कोरोनाचे नवे 26,291 रुग्ण सापडले आहेत. या नव्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या ही 1,13,85,339 वर गेली आहे. काल 17,455 रुग्ण बरे झाले आहेत. या नव्या बऱ्या झालेल्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या 1,10,07,352 वर गेली आहे. काल देशात 118 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. या नव्या मृतांसह देशातील आजवरच्या एकूण मृतांची संख्या ही 1,58,725 वर पोहोचली आहे. सध्या देशात 2,19,262 रुग्ण ऍक्टीव्ह आहेत. याबाबतची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.

काल 7,03,772 कोरोनाच्या चाचण्या करण्यात आल्या. या नव्या चाचण्यांसह देशातील आजवरच्या एकूण चाचण्यांची संख्या ही 22,74,07,413 वर गेली आहे. याबाबतची माहिती Indian Council of Medical Research (ICMR) ने दिली आहे.

India reports 26,291 new #COVID19 cases, 17,455

recoveries and 118 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry.

Total cases: 1,13,85,339

Total recoveries: 1,10,07,352

Active cases: 2,19,262

Death toll: 1,58,725

Total vaccination: 2,99,08,038 pic.twitter.com/IBV4z64xrx

— ANI (@ANI) March 15, 2021