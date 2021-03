Corona Update : देशात आजवर 1,57,930 मृत; राज्यात 97,637 रुग्ण ऍक्टिव्ह

नवी दिल्ली : भारतात गेल्या 24 तासांत कोरोनाचे नवे 15,388 रुग्ण सापडले आहेत. या नव्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण रुग्णांची संख्या ही 1,12,44,786 वर पोहोचली आहे. काल देशात 16, 596 रुग्ण बरे झाले आहेत. या नव्या बऱ्या झालेल्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या ही 1,08,99,394 वर पोहोचली आहे. काल 77 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. या नव्या मृतांसह देशातील आजवरच्या एकूण मृतांची संख्या ही 1,57,930 वर पोहोचली आहे. सध्या देशात ऍक्टीव्ह रुग्णांची संख्या ही 1,87,462 वर पोहोचली आहे.

India reports 15,388 new COVID-19 cases, 16, 596 recoveries, and 77 deaths in the last 24 hours

काल 7.4 लाख कोरोनाच्या चाचण्या करण्यात आल्या. या नव्या चाचण्यांसह देशातील आजवरच्या एकूण चाचण्यांची संख्या ही 22 कोटींच्या वर गेली आहे. याबाबतची माहिती ICMR ने दिली आहे.

Today, newly 8744 patients have been tested as positive in the state. Also newly 9068 patients have been cured today. Totally 2077112 patients are cured & discharged from the hospitals. Total Active patients are 97637.The patient recovery rate in the state is 93.21%.

