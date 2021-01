Corona Update : गेल्या 24 तासांत 20,036 नवे रुग्ण; महाराष्ट्रात 58 रुग्णांचा मृत्यू

नवी दिल्ली : जागतिक आरोग्य संघटनेने आज गुरुवारी फायझर-बायोनटेक (Pfizer-BioNTech) लशीच्या आपत्कालीन वापराला मंजूरी दिली आहे. या निर्णयामुळे अनेक देशांसमोरील लसीच्या आयात आणि वितरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तर दुसरीकडे चीनमध्ये कोरोना व्हायरसच्या नव्या स्ट्रेनचा प्रादुर्भाव झालेला पहिला रुग्ण आढळून आला आहे.

India reports 20,036 new COVID-19 cases, 23,181 recoveries, and 256 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 1,02,86,710

Active cases: 2,54,254

Total recoveries: 98,83,461

Death toll: 1,48,994 pic.twitter.com/IaM9Ec1nTT

— ANI (@ANI) January 1, 2021