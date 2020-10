भारतीयांना कोरोना लसीचे दोन ते तीन डोस देणे गरजेचे

नवी दिल्ली: भारतात सध्या चाचणी सुरू असलेलया लशी दोन-तीन डोसमध्ये दिल्या जातील, ही महत्वपुर्ण माहिती केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी रविवारी दिली आहे.

सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक यांनी तयार केलेल्या लसीचा डोस दोनदा दिला जाईल. तर झायडस कॅडीलाने तयार केलेल्या लसीचा डोस तीन वेळेस दिला जाणार आहे. भारतात तयार होत असलेल्या बाकीच्या लसी सध्या क्लिनिकल टप्प्यात असून त्यांच्या डोसच्या काही चाचण्या करणे बाकी असल्याची माहितीही डॉ. हर्षवर्धन यांनी दिली.

Govt has not yet taken a view on granting emergency authorization for #COVID19 vaccine.

Adequate clinical data from phase 2 & 3 trials regarding efficacy & safety is awaited for ensuring patient safety before making any such move.@MoHFW_INDIA @PMOIndia #SundaySamvaadwithDrHV pic.twitter.com/g2JqkP5khr

