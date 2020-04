Video: केंद्रीय मंत्र्याच्या मुलाने केली वडिलांची दाढी

नवी दिल्ली: कोरोना व्हायरसमुळे अनेक सेवा बंद आहेत, यामध्ये कशकर्तनालायाचाही समावेश आहे. लॉकडाऊनचा काळ मोठा असल्यामुळे अनेकांच्या केसांची व दाढीची समस्या निर्माण झाली आहे. यावर अनेकजण उपाय करताना दिसतात. मात्र, एका केंद्रीय मंत्र्याची दाढी त्यांच्या मुलाने केली. संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांची दाढी त्याचा मुलला चिराग पास्वाने केली आहे. व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर नेटिझन्सनी प्रतिक्रियांच्या माध्यामातून मुलाचे कौतुक केले आहे. चिराग पास्वान यांनी व्हिडीओ ट्विटरवर अपलोड करताना म्हटले आहे की, 'काळ कठीण आहे. मात्र यातही एक उजेडाची बाब आहे. आपण इतरांची दाढी करू शकतो, याचे कौशल्य आपल्याकडे असू शकते, याचा साक्षात्कार मला लॉकडाऊनच्या काळात झाला. यामुळे अनेक घटना स्मरणात राहतील.'

Tough times but see #lockdown also has a brighter sides. Never knew had these skills too !

Let’s fight #Corona19 and create beautiful memories too ! #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/j8IPHxB1Sa

— युवा बिहारी चिराग पासवान (@ichiragpaswan) April 12, 2020