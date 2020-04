लॉकडाऊनच्या काळात 'ही' वस्तू झाली व्हायरल...

हैदराबाद : जगभरात कोरोना व्हायरसने धुमाकूळ घातला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात लॉकडाऊनची घोषणा केल्यानंतर एका अवलियाने कोरोनाच्या विषाणूसारखी मोटार तयार केली. संबंधित मोटार सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.

हैदराबाद येथील सुधाकर यादव यांनी कोरोना व्हायरस नावाची एक खास मोटार डिझाइन केली आहे. मोटार डिझान करून त्यांनी नागरिकांना लॉकडाऊन आणि सरकारचे आदेश पाळण्याचे आवाहन करत आहे. संबंधित मोटार सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, चर्चेत आली आहे. यापूर्वी कोरोनाच्या हेल्मेट व्हायरल झाले होते.

Telangana: Sudha Cars Museum unveils Coronavirus-themed car to spread awareness about #COVID19 among the people in Hyderabad. pic.twitter.com/AcFI8eDnES

— ANI (@ANI) April 8, 2020