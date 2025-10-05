देश

Cough Syrup: चिमुकल्यांच्या मृत्यूनंतर सरकारला अॅक्शन मोडमध्ये, औषधांच्या गुणवत्तेबद्दल आणि वापरावर मोठा निर्णय घेतला

Cough Syrup Case News: केंद्रीय आरोग्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत देशभरातील आरोग्य सचिव, प्रधान सचिव आणि इतर अधिकाऱ्यांनी कफ सिरप सेवनामुळे होणाऱ्या मुलांच्या मृत्यूबद्दल चिंता व्यक्त केली.
कफ सिरपचा दर्जा आणि तर्कशुद्ध वापर सुनिश्चित करण्यासाठी, केंद्र सरकारने रविवारी (५ ऑक्टोबर २०२५) सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली. केंद्रीय आरोग्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. देशभरातील आरोग्य सचिव, प्रधान सचिव (आरोग्य), राज्य औषध नियंत्रक आणि केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटनेचे (CDSCO) वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

