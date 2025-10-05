Cough Syrup: चिमुकल्यांच्या मृत्यूनंतर सरकारला अॅक्शन मोडमध्ये, औषधांच्या गुणवत्तेबद्दल आणि वापरावर मोठा निर्णय घेतला

कफ सिरपचा दर्जा आणि तर्कशुद्ध वापर सुनिश्चित करण्यासाठी, केंद्र सरकारने रविवारी (५ ऑक्टोबर २०२५) सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली. केंद्रीय आरोग्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. देशभरातील आरोग्य सचिव, प्रधान सचिव (आरोग्य), राज्य औषध नियंत्रक आणि केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटनेचे (CDSCO) वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..रविवारी (५ ऑक्टोबर) झालेल्या बैठकीत मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये कफ सिरप खाल्ल्याने झालेल्या मुलांच्या अलिकडच्या मृत्यूंबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली. केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी स्पष्टपणे सांगितले की, सर्व औषध कंपन्यांनी सुधारित अनुसूची एम मधील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. अन्यथा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या युनिट्सचे परवाने रद्द केले जातील..West Bengal Rains : पश्चिम बंगालमध्ये पावसाचा कहर; दार्जिलिंगमधील भूस्खलनात आतापर्यत १८ जणांचा मृत्यू, पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक.शेड्यूल एम हा भारताच्या ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स कायद्याचा एक भाग आहे. जो चांगल्या उत्पादन पद्धती (GMP) ची रूपरेषा देतो. ते औषध उत्पादन सुविधा, उपकरणे आणि प्रक्रियांसाठी गुणवत्ता मानके निश्चित करते. औषधांची सुरक्षितता, गुणवत्ता आणि परिणामकारकता सुनिश्चित करणे हा त्याचा उद्देश आहे. आरोग्य सचिवांनी औषधांच्या गुणवत्तेबाबत कोणत्याही प्रकारची निष्काळजीपणा अस्वीकार्य असल्याचे सांगत निषेध केला. .मुलांमध्ये कफ सिरपच्या तर्कशुद्ध वापराकडे विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश राज्यांना देण्यात आले. बैठकीत असे दिसून आले की, बहुतेक मुलांमध्ये खोकला वैद्यकीय उपचारांशिवाय स्वतःहून बरा होतो. म्हणून कफ सिरपचा अनावश्यक वापर टाळला पाहिजे. गैरवापर रोखण्यासाठी कुटुंबांना या विषयावर योग्य सल्ला देण्याचे आवाहन सचिवांनी डॉक्टर आणि आरोग्य संस्थांना केले. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आरोग्य संस्थांकडून सुधारित देखरेख आणि वेळेवर अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले. .Cyclone Shakti: शक्ती चक्रीवादळ कुठे पोहोचले? धोका नेमका कधी टळणार? हवामान खात्याकडून तारीख जाहीर.संशयित प्रकरणांचे त्वरित अहवाल देणे आणि संयुक्त कारवाई सुलभ करण्यासाठी शेजारील राज्यांमध्ये समन्वय मजबूत करण्यासाठी IDSP-IHIP प्लॅटफॉर्मच्या समुदाय अहवाल साधनाचा व्यापक प्रसार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. बैठकीत, केंद्र सरकारने औषध सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण आणि सार्वजनिक आरोग्य संरक्षण हे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे पुनरुच्चार केले. भविष्यात केंद्र आणि राज्य सरकार संयुक्तपणे औषध निर्मिती सुविधांची सखोल तपासणी करतील. पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करतील याची खात्री करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.