Cough syrup: कफ सीरप प्रकरणात WHO ची एन्ट्री! भारतातल्या अधिकाऱ्यांकडून मागवलं स्पष्टीकरण; 'या' प्रश्नाचं उत्तर द्यावं लागेल

Madhya Pradesh Medicine Issue: मध्य प्रदेशातल्या छिंदवाडा येथे दूषित कफ सीरपच्या सेवनाने २२ चिमुकल्यांचा जीव गेला आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण देशात घबराहट पसरली असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येतेय. यातच आता जागतिक आरोग्य संघटनेने या प्रकरणात एन्ट्री घेतली आहे.भारतामध्ये बनलेलं हे दूषित औषध देशाबाहेर तर पाठवलेलं नाही ना? असा प्रश्न जागतिक आरोग्य संघटनेने भारतातल्या अधिकाऱ्यांना विचारला आहे. याबाबत अधिकृत माहिती घेतल्यानंतर कफ सीरप, कोल्ड्रिफ यावर 'ग्लोबल मेडिकल प्रॉडक्ट अलर्ट' जारी करण्याबाबत निर्णय घेणार आहे..कोल्ड्रिप कफ सीरपच्या सेवनाने मध्य प्रदेशातल्या पाच मुलांची प्रकृती नाजूक आहे. तर डायथिलीनग्लाइकॉल (डीईजी) आणि एथिलीनग्लाइकॉल (ईजी) या दूषित कफ सीरमुळे २० मुलांचा जीव गेला आहे. या कफ सीरपमुळे मुलांच्या किडनीवर दुष्परिणाम झाला आणि त्यातच त्यांचा जीव गेला, असा प्राथमिक अंदाज आहे. मध्य प्रदेशातल्या छिंदवाडा, बैतूल आणि पांढुर्णा जिल्ह्यात ७ सप्टेंबरपासून आतापर्यंत २० चिमुकल्यांचा मृत्यू झाला. दुसरीकडे राजस्थानच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये कफ सीरपमुळे कमीत कमी तीन मुलांचा मृत्यू झाला..सूत्रांच्या माहितीनुसार, जागतिक आरोग्य संघटनेने बुधवारी कफ सीरप प्रकरणात भारताच्या अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागवलं. भारतात बनलेलं हे औषध नियमित प्रक्रियेप्रमाणे दुसऱ्या देशांमध्ये निर्यात झालं आहे का, असा प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे..दरम्यान, केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने 2023 मध्ये औषध कंपन्यांना लेबल आणि पॅकेजइंसर्टवर धोक्याबद्दल नमूद करण्याचे आदेश दिले होते. क्लोरफेनिरामाइन मॅलिएट आईपी 2 ग्राम मिली आणि फिनाइलेफ्राइन एचसीएल आईपी 5 मिलीग्राम/एमएल हे डोस कॉम्बिनेशन चार वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी वापरु नये, असे केंद्राने म्हटले होते..