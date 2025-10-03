Cough Syrup Deaths : 'कफ सिरप'ने घेतला 12 बालकांचा जीव, पाच मुले गंभीर; औषधात आढळला विषारी घटक, नागपूर प्रयोगशाळेत झाली महत्त्वाची चाचणी

छिंदवाडा आणि राजस्थानमध्ये कफ सिरप सेवनामुळे १२ मुलांचा मृत्यू.औषधात डायथिलीन ग्लायकोल नावाचा विषारी घटक आढळला.संबंधित औषधांवर बंदी घालून डॉक्टर व फार्मासिस्ट निलंबित..छिंदवाडा (मध्यप्रदेश) : कफ सिरप जीवघेणा ठरू शकतो, अशी कल्पनाही कुणी केली नव्हती. मात्र, मध्यप्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यात कफ सिरप पिल्याने (Cough Syrup Deaths in Chhindwara) आतापर्यंत नऊ मुलांचा मृत्यू झाला, तर राजस्थानात आणखी तीन मुलांचा बळी गेला. गेल्या २० दिवसांत मृतांचा आकडा १२ वर पोहोचला असून पाच मुले गंभीर अवस्थेत उपचार घेत आहेत..छिंदवाड्यात आणखी तीन मुलांचा मृत्यूशुक्रवारी छिंदवाडा येथे दूषित औषध सेवन केल्यानंतर तीन मुलांचा मृत्यू झाला. यापूर्वी कोलांजळ परिसरातील सहा मुलांचा प्राणघात झाला होता. सध्या छिंदवाड्यातील पाच मुले गंभीर आहेत. पारसिया येथील एसडीएम शुभम यादव यांनी नऊ मुलांचा मृत्यू झाल्याची अधिकृत पुष्टी केली आहे..अडीच वर्षांपूर्वी विवाह, पतीसह सासरच्यांकडून छळ; पोलिसाच्या पत्नीनं तिसऱ्या मजल्यावरून उडी घेत संपवलं जीवन, दिरानं रुग्णालयात नेलं, पण....राजस्थानमध्ये मृतांचा आकडा वाढलादूषित कफ सिरप खाल्ल्याने राजस्थानच्या भरतपूर जिल्ह्यात दोन मुलांचा मृत्यू झाला, तर सीकर जिल्ह्यात आणखी एका मुलाचा बळी गेला. या घटनेनंतर सीकरमधील चिराणा आरोग्य केंद्रातील एक डॉक्टर व फार्मासिस्टला निलंबित करण्यात आले..डायथिलीन ग्लायकोलमुळे मूत्रपिंड निकामीतपासानुसार, कफ सिरपमध्ये डायथिलीन ग्लायकोल हा विषारी घटक आढळला आहे. या रसायनामुळे मूत्रपिंड निकामी होऊन मृत्यू होतो. छिंदवाडा मेडिकल कॉलेजचे डॉ. पवन नांदुलकर यांनी सांगितले की, मुलांच्या बायोप्सीमध्ये ही बाब स्पष्ट झाली आहे. नागपूर प्रयोगशाळेत चाचणीसाठी पाठवलेल्या नमुन्यांतही औषध दूषित असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे औषधांच्या सुरक्षिततेबद्दल गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, संबंधित कंपन्यांवर कारवाईची मागणी होत आहे..FAQs:प्रश्न 1: मुलांचा मृत्यू कशामुळे झाला?उत्तर : दूषित कफ सिरपमधील डायथिलीन ग्लायकोलमुळे.प्रश्न 2: मृतांचा आकडा किती आहे?उत्तर : एकूण १२ मुलांचा बळी गेला आहे.प्रश्न 3: कारवाई झाली का?उत्तर : होय, औषधांवर बंदी आणि डॉक्टर-फार्मासिस्ट निलंबित करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.