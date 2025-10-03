देश

Cough Syrup Deaths : 'कफ सिरप'ने घेतला 12 बालकांचा जीव, पाच मुले गंभीर; औषधात आढळला विषारी घटक, नागपूर प्रयोगशाळेत झाली महत्त्वाची चाचणी

Cough Syrup Deaths in Chhindwara and Rajasthan : छिंदवाडा आणि राजस्थानमध्ये दूषित कफ सिरपमुळे १२ बालकांचा बळी गेला आहे. डायथिलीन ग्लायकोलमुळे मूत्रपिंड निकामी झाले असून औषध सुरक्षेबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
बाळकृष्ण मधाळे
Summary

  1. छिंदवाडा आणि राजस्थानमध्ये कफ सिरप सेवनामुळे १२ मुलांचा मृत्यू.

  2. औषधात डायथिलीन ग्लायकोल नावाचा विषारी घटक आढळला.

  3. संबंधित औषधांवर बंदी घालून डॉक्टर व फार्मासिस्ट निलंबित.

छिंदवाडा (मध्यप्रदेश) : कफ सिरप जीवघेणा ठरू शकतो, अशी कल्पनाही कुणी केली नव्हती. मात्र, मध्यप्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यात कफ सिरप पिल्याने (Cough Syrup Deaths in Chhindwara) आतापर्यंत नऊ मुलांचा मृत्यू झाला, तर राजस्थानात आणखी तीन मुलांचा बळी गेला. गेल्या २० दिवसांत मृतांचा आकडा १२ वर पोहोचला असून पाच मुले गंभीर अवस्थेत उपचार घेत आहेत.

