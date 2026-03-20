Reels पाहून कपल्स पोहोचलं सुप्रीम कोर्टात; वाटलं लग्न होईल, पण घडले भलतंच...

उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधून पळून दिल्लीत पोहोचलेल्या एका जोडप्याला सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. तसेच त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. ऑनर किलिंगच्या भीतीमुळे हे जोडपं घर सोडून थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होतं. अशा जोडप्यांचे विवाह सर्वोच्च न्यायालयात होतो आणि त्यानंतर त्यांना मुख्य न्यायमूर्तींच्या निवासस्थानी नेले जाते, असा त्यांचा समज झाला होता. एका वकिलांना दोघे दिसल्यानंतर हा संपूर्ण प्रकार उघडकीस आला..मिळालेल्या माहितीनुसार, वकील हरविंदर चौधरी यांनी या जोडप्याच्यावतीने मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, त्यांना हे युगुल न्यायालयाच्या वाहनतळातजवळ दिसून आले. यापैकी मुलगी बिहारमधील असून मुलगा उत्तर प्रदेशातील आहे. दोघांनाही विवाह करायाचा आहे. पण त्याला त्यांच्या कुटुंबियांचा विरोध आहे. त्यामुळे दोघांनाही जीव मारण्याच्या धमक्या दिल्या आहेत..वकिलांनी सांगितलं की, कुटुंबियांनी धमक्या दिल्यानंतर दोघांनी तिलक मार्ग पोलिस ठाण्यात धाव घेतली होती. मात्र, पोलिसांनी त्यांना मदत करण्याऐवजी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. अखेर त्यांनी पोलीस ठाण्यातून थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली..यानंतर मुख्य न्यायमूर्तींनी युगुलाला विचारले की ते दिल्लीत का आले. त्यावर वकिलांनी सांगितले की, त्यांनी समाजमाध्यमांवरील व्हिडिओ पाहून असा समज करून घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयात विवाह होतो आणि त्यानंतर मुख्य न्यायमूर्तींच्या घरी नेले जाते, असे त्यांना वाटले होते. यावर खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त करत त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला.