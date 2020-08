21 दिवसांत देशातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 10 लाखांहून 20 लाखांच्या घरात

नवी दिल्ली : देशातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा दिवसागणिक वेगाने वाढतानाचे चित्र आहे. अमेरिका आणि ब्राझीलनंतर सर्वाधिक रुग्ण आढळणाऱ्या राष्ट्रांच्या यादीत भारत तिसऱ्या स्थानावर असून कोरोनाग्रस्तांचा आकडा हा 20 लाखांच्या घरात पोहचला आहे. 21 दिवसांत देशातील कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत 10 लाख इतकी वाढ झाल्याची पुष्टी झाली आहे. 16 जुलै रोजी देशात कोरोनाग्रस्तांचा आकड्याने 10 लाखांचा टप्पा पार केला होता. नव्याने आढळलेल्या रुग्णांमध्ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि बिहारमधील टक्केवारी 42 टक्के इतकी आहे. चीनमध्ये आणखी एका व्हायरसचा कहर अन्... गुरुवारी देशात 62088 नवे रुग्ण आढळले असून कोरोनाग्रस्तांचा आकडा हा 2022730 वर पोहचला. कोरोना विषाणूने बाधित रुग्णांचा आकडा दुप्पट होण्याचा देशातील दर 22.7 दिवस इतका आहे. अमेरिका (60.2) आणि ब्राजील (35.7) डबलिंग रेटपेक्षा हा वेग अधिक असून परिस्थिती चिंताजनक अशीच आहे. किती दिवसांत कोरोनाचा आकडा दुप्पट होतो यावरुन डबलिंग रेट काढण्यात येतो. अमेरिका आणि ब्राझीलच्या तुलनेत हा आकडा कित्येक पटीने अधिक आहे. देशातील कोरोनाच्या प्रादुर्भावाचा वेग अशाच पद्धतीने वाढत राहिला तर पुढील दोन आठवड्यात देशातील कोरोनाच्या रुग्णांचा आकडा हा 30 लाखांच्या घरात पोहचण्याची भिती निर्माण झाली आहे. अमेरिकेत आतापर्यंत 4993508 तर ब्राजीलमध्ये 2873304 रुग्ण आढळले आहेत. रस्त्यावरील कुत्रा बनला अधिकृत सेल्समन! भारतात कोरोनाला बळी पडल्याचा आकडा हा 41 हजारच्या घरात पोहचला आहे. गुरुवारच्या आकडेवारीनुसार 898 जणांच्या मृत्यूनंतर हा आकडा 41,633 वर पोहचला आहे. कोरोनाग्रस्तांचा आकडा वेगाने वाढत असताना मृत्यू दरामध्ये मात्र समाधानकारकरित्या घट झाली असून हा दर 2.07 टक्क्यांवर आला आहे. अमेरिकेतील मृत्यू दर 5.72 टक्के असून ब्राझीलमध्ये 3.81 टक्के इतका मृत्यू दर आहे. 16 जुलै रोजी देशातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 10 लाखांवर पोहचला होता. त्यावेळी 56 टक्के रुग्ण हे केवळ महाराष्ट्र, तमिळनाडू आणि दिल्ली या तीन राज्यातील होते. नव्याने आढळलेल्या रुग्णांच्या आकडेवारीत दिल्लीतील दर 12 टक्क्याहून 3 टक्क्यांवर पोहचला आहे.

