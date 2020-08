रस्त्यावरील कुत्रा बनला अधिकृत सेल्समन!

बोलिवीया (ब्राझील): कुत्रा हा इमानी प्राणी म्हणून ओळखला जात असून, अनेकांच्या कुटुंबातील सदस्य असतो. पण, रस्त्यावरील एका कुत्र्याचे भविष्य फळफळले असून, एका कंपनीने त्याला अधिकृत सेल्समन बनविले आहे. कुत्र्याचे ओळखपत्र असलेले छायाचित्र सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

कारागृहातून मुलाला पळविण्यासाठी आईने खोदले भुयार पण...

ब्राझीलमध्ये असलेल्या ह्युंदाई कंपनीच्या शोरुमबाहेर एक कुत्रा फिरत असे. शोरुममधील कर्मचाऱयांसोबत त्याची मैत्री बनली. काही दिवसांमध्येच तो शोरुमचा एक सदस्य झाला होता. शोरूमध्ये त्याचा दिवसेंदिवस वापर वाढत चालला होता. कंपनीच्या मिटिंगलाही तो हजेरी लावू लागला. यानंतर शोरुमने त्याला ओळखपत्र द्यायचे ठरवले. काही दिवसातच त्याचे ओळखपत्र तयार केले आणि त्याच्या गळ्यात घातले. संबंधित छायाचित्र सोशल मीडियावरून मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

A pooch always around the Hyundia showroom was adopted and stays at the showroom now. Such a nice story. Be kind. That’s all there is to be! pic.twitter.com/wHXpQAEWjw

— Natasha A. (@Grammar_nazzzi) August 4, 2020