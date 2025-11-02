देश

Cow E-attendance: गायींनाही आता ई-अटेंडन्स द्यावा लागणार! एक विशेष मायक्रोचिप विकसित; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

MP Government Cow E-attendance Microchip: आता गायींनाही ई-अटेंडन्स द्यावा लागणार असल्याचे समोर आले आहे. यासाठी एक विशेष मायक्रोचिप विकसित करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत तुम्ही शाळा, महाविद्यालये आणि खाजगी क्षेत्रात ई-अटेंडन्सबद्दल ऐकले असेल. पण आता मध्य प्रदेशात गायींची उपस्थिती देखील नोंदवली जाईल. यासाठी एक विशेष चिप विकसित करण्यात आली आहे. जी इंजेक्शन देऊन गायीच्या खांद्यावर बसवली जाईल. सरकारकडे गोशाळांमध्ये राहणाऱ्या अंदाजे ४,५०,००० गायींचा संपूर्ण डेटा असेल, ज्यामध्ये किती गायी आहेत, प्रत्येक गाय कधी आली, ती किती वेळा गर्भवती होती आणि तिची सध्याची स्थिती काय आहे याचा समावेश असेल.

