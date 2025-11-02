Cow E-attendance: गायींनाही आता ई-अटेंडन्स द्यावा लागणार! एक विशेष मायक्रोचिप विकसित; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

आतापर्यंत तुम्ही शाळा, महाविद्यालये आणि खाजगी क्षेत्रात ई-अटेंडन्सबद्दल ऐकले असेल. पण आता मध्य प्रदेशात गायींची उपस्थिती देखील नोंदवली जाईल. यासाठी एक विशेष चिप विकसित करण्यात आली आहे. जी इंजेक्शन देऊन गायीच्या खांद्यावर बसवली जाईल. सरकारकडे गोशाळांमध्ये राहणाऱ्या अंदाजे ४,५०,००० गायींचा संपूर्ण डेटा असेल, ज्यामध्ये किती गायी आहेत, प्रत्येक गाय कधी आली, ती किती वेळा गर्भवती होती आणि तिची सध्याची स्थिती काय आहे याचा समावेश असेल..पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाने यासाठी एक सविस्तर योजना विकसित केली आहे. जी आम्ही काही दिवसांत अंमलात आणू. छतरपूर येथे माध्यमांशी बोलताना मध्य प्रदेश सरकारचे पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाचे मंत्री लखन पटेल म्हणाले की, मध्य प्रदेश सरकारने पशुसंवर्धन क्षेत्रात एक नवीन आणि तांत्रिक उपक्रम सुरू केला आहे, ज्याअंतर्गत काही दिवसांत मध्य प्रदेशातील सर्व गोशाळांमध्ये गायींची डिजिटल उपस्थिती, म्हणजेच ई-अटेंडन्स नोंदवली जाईल. .Rajnath Singh: हिंद-प्रशांतचा प्रदेश मुक्त राहावा : राजनाथ सिंह.शाळा, महाविद्यालये आणि कार्यालयांमध्ये उपस्थिती नोंदवली जाते तशीच आता गायींच्या उपस्थितीचा संपूर्ण डेटा ऑनलाइन नोंदवला जाईल. राज्यातील अंदाजे साडेचार लाख गायींच्या शरीरात एक विशेष मायक्रो-चिप बसवली जाईल. ही चिप इंजेक्शनद्वारे गायीच्या खांद्यावर घातली जाईल. विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, ही चिप पूर्णपणे सुरक्षित आहे आणि प्राण्यांना इजा करणार नाही. ही चिप प्रत्येक गायीची ओळख, तिची जात, वय, गर्भधारणेची स्थिती, दूध उत्पादन क्षमता आणि गोठ्यात ती आल्याची तारीख यासह तपशीलवार माहिती रेकॉर्ड करेल. .याव्यतिरिक्त, ई-अटेंडन्ससाठी, प्रत्येक गोठा चालकाला एक हँडहेल्ड डिव्हाइस प्रदान केले जाईल, ज्याद्वारे ते दररोज गायींचे स्कॅन करतील. स्कॅनिंग केल्यानंतर, हा डेटा सॉफ्टवेअरवर स्वयंचलितपणे अपलोड केला जाईल. या प्रणालीमुळे सरकारला कोणत्या दिवशी कोणत्या गायी उपस्थित होत्या, त्यांचे आरोग्य आणि कोणत्याही गायी हरवल्या आहेत की नाही हे जाणून घेता येईल. हे संपूर्ण पारदर्शकता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करेल, कारण एकदा चिपवर डेटा रेकॉर्ड केल्यानंतर, तो बदलता किंवा हटवता येत नाही..या नवीन प्रणालीचा मुख्य उद्देश गोशाळांमधील फसवणुकीच्या पद्धतींना आळा घालणे आहे. आतापर्यंत गायींना पिवळ्या कानाचे टॅग दिले जात होते, जे सहजपणे काढता येत होते किंवा बदलता येत होते. कधीकधी, काही गोशाळांनी गायींची संख्या वाढवून सरकारी अनुदानाचा गैरवापर केला. काही प्रकरणांमध्ये, दुभत्या गायींना मृत घोषित करून विम्याचे पैसे देखील मिळवले जात होते. आता, मायक्रो-चिप प्रणाली प्रत्येक गायीची कायमस्वरूपी आणि अचूक नोंद प्रदान करेल..Priyanka Gandhi: ‘एनडीए’ सरकारने जनतेला काय दिले? प्रियांका गांधी; काँग्रेसने स्वातंत्र्य, समानता दिली.गोसंवर्धन मंडळाचे माजी अध्यक्ष स्वामी अखिलेशवरानंद यांनी याला एक सकारात्मक पाऊल म्हटले. ते म्हणाले की, त्यांच्या काळात शाळांमध्ये उपस्थिती रजिस्टरद्वारे नोंदवली जात होती; आता गायींची उपस्थिती डिजिटल पद्धतीने नोंदवली जाईल. यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि फसवणूक रोखली जाईल. सरकारने गोशाळांसाठी प्रति गाय अनुदानाची रक्कम दुप्पट केली आहे, ती दररोज २० वरून ४० पर्यंत. यामुळे वार्षिक सरकारी खर्च अंदाजे ४५० कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, भटक्या प्राण्यांना सुरक्षित निवासस्थान देण्यासाठी आणि रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी राज्यभर रस्त्यांच्या कडेला गोशाळे विकसित केल्या जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.