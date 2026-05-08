Thalapathy Vijay: मोठी बातमी! थलापती विजय यांच्या TVK पक्षाच्या बहुमताचा आकडा पार; CPI-CPM च्या पाठिंब्याने समीकरण बदललं

तामिळनाडूमध्ये विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाला सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सीपीआय, सीपीएम आणि व्हीसीके यांनी टीव्हीकेला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे हा पक्ष बहुमताच्या जवळ पोहोचला आहे. सीपीआय, सीपीएम आणि व्हीसीके यांच्याकडे मिळून एकूण सहा जागा आहेत. शिवाय, काँग्रेस पक्षाने आपल्या पाच आमदारांसह टीव्हीकेला पाठिंबा जाहीर केल्यामुळे ही आघाडी सहज शक्य झाली आहे..विजय यांच्या टीव्हीकेकडे १०८ जागा आहेत, त्यापैकी दोन जागा विजय यांनी जिंकल्या आहेत. काँग्रेसच्या पाच आमदारांच्या पाठिंब्याने हा आकडा ११३ वर पोहोचतो. सीपीआय, सीपीएम आणि व्हीसीकेच्या सहा आमदारांना जोडल्यास आघाडी ११८ जागांवर पोहोचते. यामुळे विजय यांचा मुख्यमंत्री बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या सर्व पक्षांचे नेते सायंकाळी ४:३० वाजता संयुक्त पत्रकार परिषद घेण्याची शक्यता आहे..Thalapathy Vijay: विजयचा १५ वर्षांपूर्वीचा VIDEO व्हायरल! अण्णा हजारेंसोबतचं कनेक्शन समोर; तामिळनाडूच्या सत्तासंघर्षाला नवा ट्विस्ट!.सूत्रांनुसार, विजय यांनी राज्यपालांकडे सायंकाळी ४:३० वाजता भेटीची वेळ मागितली आहे. मात्र, राज्यपालांनी अद्याप त्यांना भेटीची वेळ दिलेली नाही. शिवाय, विजय तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री होऊ शकतात अशी जोरदार चर्चा आहे. याचे कारण म्हणजे त्यांना मिळालेला प्रचंड जनसमर्थन. तामिळनाडूच्या तरुण मतदारांनी, विशेषतः, यावेळी टीव्हीके यांना पाठिंबा दिला आहे, यावरून असे दिसून येते की राज्यातील एक मोठा वर्ग द्रविड राजकीय व्यवस्थेच्या दरम्यान तिसरा पर्याय शोधत होता..Thalapathy Vijay CM : 'थलपती विजय'चं मुख्यमंत्री होणार? कायदा काय सांगतो, ज्येष्ठ विधिज्ञ कपील सिब्बल म्हणतात, राज्यपालांनी.विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर सरकार स्थापन करण्याचा दावा करण्यासाठी विजय यांची या आठवड्यात राज्यपालांसोबतची ही तिसरी भेट असेल. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीपीआय) सरचिटणीस डी. राजा यांना तामिळनाडू वेत्री कळघमच्या (टीव्हीएल) नेतृत्वाखाली तामिळनाडूमध्ये धर्मनिरपेक्ष सरकार स्थापन करण्यास पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले होते. टीव्हीके नेते निर्मल कुमार यांनी गुरुवारी (७ मे, २०२६) चेन्नईमध्ये सीपीआयचे राज्य सचिव एम. वीरपांडियन यांची भेट घेतली होती आणि सरकार स्थापनेसाठी सीपीआयचा पाठिंबा मागितला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.