Kerala Election Results : डाव्यांचा शेवटचा बालेकिल्लाही ढासळला! केरळमध्ये 'माकप'चा दारुण पराभव; राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जाही धोक्यात

नवी दिल्ली : केरळसह पाच ठिकाणच्या विधानसभा निवडणुकांत सुमार कामगिरी नोंदवलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षावर (माकप) आगामी काळात राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा गमावण्याची नामुष्की (Kerala Election Results) येणार आहे..केरळमध्ये पिनराई विजयन (Pinarayi Vijayan) यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीने विधानसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ला. मागील काही दशकात पहिल्यांदाच देशातील कोणत्याही राज्यात डाव्यांचे सरकार सत्तेत नसेल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. बंगाल आणि त्रिपुरानंतर केरळमधला डाव्यांचा बालेकिल्ला ढासळला आहे..पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या झंझावातामुळे २०११ मध्ये डाव्यांची धूळधाण उडाली होती. त्यानंतर बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाने गेल्या १५ वर्षे बंगालवर राज्य केले होते. ईशान्य भारतात त्रिपुरात डाव्यांचे वर्चस्व होते. याठिकाणी भाजपने डाव्यांना धोबीपछाड दिला. नुकताच पार पडलेल्या केरळ विधानसभा निवडणुकीत डाव्या आघाडीला अवघ्या ३५ जागा मिळवता आल्या. मागील चार दशकांतील पक्षाची ही सर्वात खराब कामगिरी आहे..अटींची पूर्तता करणे आवश्यककोणत्याही पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी काही अटींची पूर्तता करावी लागते. यात संबंधित पक्ष किमान चार राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष असणे गरजेचे असते. केरळ, त्रिपुरा आणि तमिळनाडूत 'माकप'ला प्रादेशिक पक्षाचा दर्जा प्राप्त आहे. मात्र प. बंगालमधील ताज्या निकालानंतर याठिकाणी 'माकप'चा प्रादेशिक पक्षाचा दर्जा कायम राहणे अशक्य आहे. याशिवाय अन्य अटींची पूर्तता करण्यात 'माकप'ला यश आले नाही तर या पक्षाचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा हिरावला जाऊ शकतो.