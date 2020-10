Positive Story : लॉकडाऊनच्या फावल्या वेळेचा असाही सदुपयोग; सृजनशील हस्तकलेची नवनिर्मिती

तमिळनाडू : कोरोना नावाचा एक विषाणू आला आणि अचानक सारा देशच बंद करावा लागला. असं काहीसं घडेल, याची तसूभरही कल्पनादेखील आपल्याला नव्हती. सारं काही बंद होऊन आपल्यालाही बंद घरातच तीन-चार महिने रहावं लागेल, हे कुणाच्याही खिजगणतीतही नव्हतं. मिळालेल्या वेळेचं करायचं काय, असा प्रश्न बरेचजणांना पडला असेल अथवा आता हा भलामोठा वेळ घराबाहेर न पडता घरातच बसून कसा सत्कारणी लावू, या प्रश्नाने अनेकांचं डोकं बधीर झालं असेल. मात्र, या रिकाम्या वेळेचाही छानपैकी सदुपयोग करता येऊ शकतो आणि काहीतरी सृजनशील निर्माण करत आनंद घेता येऊ शकतो, याचंच एक उदाहरण तमिळनाडूमध्ये दिसून आलंय.

हेही वाचा - Corona Update : कोरोना प्रादुर्भावाचा 70 लाखांचा टप्पा; गेल्या 24 तासात 73,272 नवे रुग्ण

तमिळनाडू राज्यातील मदुराई शहरातील एका कॉलेजवयीन युवतीने कोरोना लॉकडाऊन काळातील वेळेचा सकारात्मक उपयोग केला आहे. आपल्या लहानपणीच्या छंदांना पुन्हा एकदा ताजेतवाने करत तिने हा वेळ सत्कारणी लावला आहे. तिने स्वत:च्या कलाकौशल्याचा वापर करून काही हस्तकलेचे नमुने बनवले आहेत. या युवतीचे नाव जेनिफर असे आहे. जेनिफरने घराला सुशोभित करणाऱ्या वस्तू बनवल्या आहेत. विशेष म्हणजे या वस्तू तिने कचऱ्यातून आणि टाकाऊ वस्तूचा वापर करुन साकारल्या आहेत. टाकाऊ पासून टिकाऊ असं काहीतरी बनवणं आणि त्यातून घराला अधिक सुशोभित करतील अशा वस्तूंची निर्मिती करणं या तिच्या कलेला सोशल मीडियातून चांगलीच कौतुकाची थाप मिळत आहे. तिच्या या अविरत प्रयत्नांमुळे तरुण अशी होतकरु उद्योजक म्हणून तिच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.

हेही वाचा - रेल्वे रिझर्व्हेशनच्या नियमांत आजपासून महत्वाचे बदल; प्रवाशांना होणार फायदा

Since I was getting bored during the lockdown in March, so I got this idea of creating craftwork out of waste. I started collecting bottles & decorated them with waste material like tissue papers, pistachio shells etc. I want to remember 2020 for my creativity: Jeniffer, Student https://t.co/f5ItLJETCf pic.twitter.com/Zg24anzTLL

— ANI (@ANI) October 10, 2020