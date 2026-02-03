हृदयद्रावक घटना! पोटच्या तीन गोळ्यांना फासावर लटकवून मातेने पिले डिझेल; तिहेरी हत्याकांडाने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भाग हादरला

बंगळूर : बागलकोट जिल्ह्यातील बदामी तालुक्यातील हिरेमुच्छलगुड्ड गावात कौटुंबिक वादातून अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली. रूपा नावाच्या महिलेने आपल्या तीन लहान मुलांना गळफास देऊन ठार (Mother Kills Three Children) केल्यानंतर स्वतःही आत्महत्येचा प्रयत्न केला..रूपाने समृद्धी (वय ५), प्रीतम (४) आणि सुक्षित (२) या तीन मुलांना गळफास लावून ठार केल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर तिने डिझेल प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. डिझेलमुळे प्रकृती बिघडल्याने रूपाला तातडीने रुग्णालयात दाखल केले असून, तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. .Nashik Crime : नाशिकमध्ये बडतर्फ पोलिसाचा लॉजमध्ये संशयास्पद आढळला मृतदेह? इरफानच्या मृत्यूमागील गूढ कायम, उलटसुलट चर्चांना उधाण.रूपा आणि हनुमंत बदामी यांचा विवाह २०१८ मध्ये झाला होता. दांपत्याला तीन मुले होती. मात्र, सासूच्या छळामुळे मानसिक तणाव वाढल्याने रूपाने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. बदामी पोलिस ठाण्याचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल होऊन पंचनामा केला. प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.