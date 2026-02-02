Nashik Crime : नाशिकमध्ये बडतर्फ पोलिसाचा लॉजमध्ये संशयास्पद आढळला मृतदेह? इरफानच्या मृत्यूमागील गूढ कायम, उलटसुलट चर्चांना उधाण

नाशिक : महाराष्ट्र पोलिस दलातून काही महिन्यांपूर्वीच बडतर्फ करण्यात आलेल्या तत्कालीन पोलिस कर्मचाऱ्याचा संशयास्पद मृत्यू (Police Death Investigation) झाला आहे. जिल्हा रुग्णालयात विच्छेदन केल्यावर त्याचा व्हिसेरा राखून ठेवण्यात आल्याने मृत्यूमागील गूढ कायम आहे. त्याने आत्महत्या केली की अन्य कारणाने त्याचा मृत्यू झाला, याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. .दरम्यान, हृदयविकाराच्या झटक्याने त्याचा मृत्यू झाला असावा, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त होत आहे. इरफान मन्सूर शेख (वय ३५, रा. वडाळागाव) असे बडतर्फ पोलिस कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, द्वारका परिसरातील एका हॉटेलच्या लॉजमधील खोलीत शनिवारी (ता. ३१) रात्री इरफानचा मृतदेह संशयास्पद आढळून आला..त्यास उपचारांसाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून मृत घोषित केले. रविवारी (ता. १) सकाळी इरफानचे विच्छेदन करण्यात आले; परंतु त्यात ठोस कारण समोर न आल्याने त्याचा व्हिसेरा राखून ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणी भद्रकाली पोलिसांत नोंद करण्यात आली. त्याच्या मागे वडील, पत्नी, दोन मुले असा परिवार आहे..Ichalkaranji Crime : प्रेमप्रकरणात मदत केल्याचा राग मनात धरून तरुणाला भोसकलं; रांगोळी खूनप्रकरणी तिघांना अटक, रांगोळीत काय घडलं होतं?.दंगलीतील सहभागामुळे बडतर्फइरफान हा २०१४ मध्ये नाशिक शहर पोलिस दलात शिपाई या पदावर भरती झाला होता. त्याचे वडीलही पोलिस दलातून निवृत्त झाले असून, चुलते व चुलत भाऊ हे पोलिस दलात कार्यरत आहेत. दरम्यान, इरफान हा शनिवारी रात्री परराज्यातून नाशिकला आला होता. घरी न जाता तो द्वारका परिसरातील एका हॉटेलमध्ये थांबला होता. त्याचवेळी त्याचा संशयास्पद मृत्यू झाला..पोलिस दलात काम करताना चांगली कामगिरी केली. मात्र, जुलै २०२४ मध्ये मुंबई नाका हद्दीतील बजरंगवाडीत झालेल्या दंगलीत त्याचा सहभाग पोलिस तपासात निष्पन्न झाला होता. त्यामुळे त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल आहे. विभागीय चौकशीत तो दोषी आढळून आल्याने त्यास जून २०२५ मध्ये पोलिस दलातूनच बडतर्फ करण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.