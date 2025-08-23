Crime: १८ वेळा चाकूने वार, नंतर गळा चिरला; १४ वर्षाच्या मुलाने १० वर्षांच्या मुलीला संपवलं, 'त्या' चुकीमुळे प्रकरणाचा उलगडा

हैदराबादमध्ये पोलिसांनी १० वर्षांच्या मुलीची हत्या केल्याच्या आरोपाखाली दहावीत शिकणाऱ्या १४ वर्षांच्या विद्यार्थ्याला अटक करण्यात आली आहे. एका विशेष ऑपरेशन टीमने मुलीच्या घराच्या शेजारी कुटुंब राहत असलेल्या किशोरवयीन मुलाला अटक केली. आरोपी तरुण चोरीच्या उद्देशाने शेजारच्या घरात पोहोचला होता. त्याला माहिती नव्हते की शेजारी राहणारी मुलगी घरात आहे. चोरी करताना मुलीने आरोपी तरुणाला पाहिले होते..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुलगा पैसे चोरण्याच्या उद्देशाने मुलीच्या फ्लॅटमध्ये चाकू घेऊन घुसला होता. त्याला माहित होते की, तिचे पालक कामावर गेले असतील. सोमवारी सुट्टी असल्याने मुलगी घरी एकटी होती. जेव्हा तो घरात चोरी करण्याचा प्रयत्न करत होता तेव्हा मुलीने त्याला पाहिले आणि आरडाओरडा केला. त्यानंतर मुलाने तिला ठार मारले. त्याने तिच्यावर १८ वेळा चाकूने वार केले आणि ती मृत आहे याची खात्री करण्यासाठी तिचा गळा चिरला..धर्मस्थळ प्रकरणात नवा ट्विस्ट! महिलेने केला धक्कादायक खुलासा; 'त्या' पुरलेल्या 100 हून अधिक मृतदेहांचे सत्य उलगडणार?.पोलिसांनी मुलाच्या फोन ब्राउझिंग हिस्ट्री तपासली आणि त्याला कुलूप तोडण्याचा, घरांमध्ये न सापडता घुसण्याचा आणि तिजोरी फोडण्याचा शोध लागल्याचे आढळले. मुलीची हत्या केल्यानंतर, मुलगा शेजारच्या दुसऱ्या इमारतीत लपला आणि घरी परतण्यापूर्वी किमान १५ मिनिटे लपून राहिला. गुरुवारी, एका पुरूषाने ज्याने मुलाच्या संशयास्पद हालचाली लक्षात घेतल्या होत्या परंतु त्यावेळी त्याकडे फारसे लक्ष दिले नव्हते, त्याने नंतर पोलिसांना कळवले..पोलीस त्या मुलाच्या घरी गेले आणि त्यांना सांगण्यात आले की तो शाळेत आहे. जिथे त्याने त्यांच्याशी बोलण्यास नकार दिला. त्यानंतर पोलिसांनी त्याच्या घरावर छापा टाकला. जिथे त्यांना रक्ताने माखलेला चाकू आणि कपडे सापडले. त्यांना एक कागदही सापडला ज्यावर त्याने लिहिले होते की त्याने कुलूप तोडून घरात घुसण्याची धमकी दिली होती. पत्राच्या शेवटी पेन्सिलने 'मिशन डॉन' लिहिले होते..मुलीच्या वडिलांना, ज्यांना ती रक्ताच्या थारोळ्यात सापडली, त्यांनी पोलिसांना सांगितले की ते दुपारी १२:३० च्या सुमारास शाळेत गेलेल्या त्यांच्या मुलासाठी जेवण आणण्यासाठी घरी आले होते. दरवाजा अर्धा उघडा होता. वैद्यकीय प्रयोगशाळेत काम करणारी त्यांची पत्नी सकाळी ११ च्या सुमारास घराबाहेर पडली होती..Arif Khan Chishti : मुस्लिम तरुणाचा मोठा निर्णय! संत प्रेमानंद महाराजांना किडनी दान करण्याची तयारी, वाचा कोण आहे आरिफ खान?.पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज स्कॅन केले आणि शेजाऱ्यांशी बोलले. त्यानंतर असा निष्कर्ष काढला की डिलिव्हरी बॉय किंवा कुरियर यांचा सहभाग असू शकत नाही कारण त्यांना सोसायटीमध्ये प्रवेश करण्यास मनाई आहे आणि रहिवाशांना त्यांचे पार्सल घेण्यासाठी खाली जावे लागते. पोलिसांनी असा निष्कर्ष काढला की हा गुन्हा मुलीच्या पालकांच्या कामाची माहिती असलेल्या एखाद्या व्यक्तीने केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.