Crime: सासरेबुआ, तुमच्या मुलीचे तीन प्रियकर, तिला समजावून सांगा! जावयाची विनंती; पण सासऱ्यानं उलट उत्तर दिलं अन्...; नको ते घडलं

Uttar Pradesh Crime News: कानपूरमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका जावयाने सासऱ्याची हत्या केली आहे. सासऱ्याने उलट उत्तर दिल्याने जावई संतापला होता.
Son in law kills father in law

सासरेबुआ, तुमच्या मुलीला समजावून सांगा. ती तिच्या जुन्या प्रियकरांशी बोलते. एका जावयाने त्याच्या सासऱ्यांकडे ही तक्रार केली. जेव्हा सासऱ्याने त्याच्या मुलीला पाठिंबा दिला तेव्हा संतापलेल्या जावयाने इतके भयानक पाऊल उचलले की संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली. त्याने स्वतःच्या सासऱ्याची हत्या करण्यासाठी एका कंत्राटी किलरला कामावर ठेवले. त्याला त्याच्या पत्नीलाही मारायचे होते. पण तो तसे करण्यापूर्वीच पोलिसांनी त्याला अटक केली. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

