Crime: सासरेबुआ, तुमच्या मुलीचे तीन प्रियकर, तिला समजावून सांगा! जावयाची विनंती; पण सासऱ्यानं उलट उत्तर दिलं अन्...; नको ते घडलं

सासरेबुआ, तुमच्या मुलीला समजावून सांगा. ती तिच्या जुन्या प्रियकरांशी बोलते. एका जावयाने त्याच्या सासऱ्यांकडे ही तक्रार केली. जेव्हा सासऱ्याने त्याच्या मुलीला पाठिंबा दिला तेव्हा संतापलेल्या जावयाने इतके भयानक पाऊल उचलले की संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली. त्याने स्वतःच्या सासऱ्याची हत्या करण्यासाठी एका कंत्राटी किलरला कामावर ठेवले. त्याला त्याच्या पत्नीलाही मारायचे होते. पण तो तसे करण्यापूर्वीच पोलिसांनी त्याला अटक केली. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, हे प्रकरण कानपूरमधील मुरारीलाल छाती रुग्णालयातील आहे. तिथे दाखल असलेल्या अनिता देवी या महिलेची काळजी तिचा पती राजकुमार घेत होता. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी कोणीतरी राजकुमारची हत्या केली. नंतर असे आढळून आले की, त्याचा जावई मोहित तोमर याने ही हत्या घडवून आणली होती. त्याने ऋषभ नावाच्या तरुणाला हत्येसाठी ६ लाख रुपये दिले होते. हत्येमागील खरे कारण आता समोर आले आहे..'लिव्ह इन रिलेशनशिप'मध्ये राहत असलेलं जोडपं मृतावस्थेत आढळलं; भाड्याच्या घरातून दुर्गंध येत येत होता, शेजाऱ्यांनी पाहिलं अन्....मोहितने पोलिसांना सांगितले की, "माझ्या पत्नीचे लग्नापूर्वी तीन पुरूषांशी अवैध संबंध होते. यावरून आमचे वाद झाले. मी माझ्या लग्नावर खूश नव्हतो. जेव्हा मी माझ्या सासऱ्यांकडे माझ्या पत्नीबद्दल तक्रार केली तेव्हा त्यांनी तिची बाजू घेतली. मला तुरुंगात पाठवण्याची धमकी दिली. याचा मला राग आला. त्यानंतर मी त्यांना मारण्यासाठी एक कंत्राटी किलर नेमला. मी माझ्या पत्नी नम्रतालाही गाडीने चिरडून मारू इच्छित होतो. मी माझ्या मेहुण्यालाही मारू इच्छित होतो, पण मला त्याआधीच पकडण्यात आले.".पोलिसांनी सांगितले की, आरोपी सध्या कोठडीत आहेत. मोहितने आपला गुन्हा कबूल केला आहे. त्याच्याविरुद्ध पुढील कारवाई सुरू आहे. मोहितने सांगितले की, त्याचे ११ वर्षांपूर्वी लग्न झाले होते. परंतु त्याची पत्नी तिच्या प्रियकरांशी बोलत असे. यामुळे घरात सतत भांडणे होत असत. यामुळे त्याने हा गुन्हा केला आहे.