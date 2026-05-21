सासूच्या अंत्यसंस्कारावेळी जावयावर मगरीचा हल्ला, डोकं धरलं अन् ओढत नदीत खोलवर नेलं

उत्तर प्रदेशातील गोंडा जिल्ह्यात एक धक्कादायक अशी घटना घडलीय. सासूच्या अंत्यसंस्कारासाठी गेलेल्या जावयाला शरयू नदीत मगरीने ओढून नेल्याच्या घटनेनं खळबळ उडालीय. बुधवारी दुपारी बारा वाजता हा प्रकार घडला. तरुण नदीच्या घाटावर अंत्यसंस्काराची तयारी करण्यासाठी खड्डा खणत होता. काम थांबवून तो हातपाय धुण्यासाठी नदीच्या काठी गेला. त्याचवेळी नदीतील मगरीने हल्ला केला..मगरीने तरुणाचं डोकंच जबड्यात पकडलं आणि काही क्षणात खोल नदीत ओढून नेलं. घाटावर त्यावेळी अंत्यसंस्कारासाठी आलेल्या नातेवाईकांनी हा प्रकार पाहिला. पण मगरीच्या भीतीने कुणीही तरुणाला वाचवण्यासाठी पुढे गेलं नाही. मगरीने तरुणावर हल्ला केल्याची माहिती स्थानिक पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आली. स्थानिकांच्या मदतीने तरुणाचा शोध घेण्यात आला पण त्याचा शोध लागला नाही. आता लखनऊच्या एसडीआरएफच्या विशेष पथकाकडून शोध घेण्यात येत आहे..लग्नाला नकार दिल्याने एक्सने प्रसिद्ध गायिकेला संपवलं; कालव्यात आढळला मृतदेह.गोंडा इथल्या ५० वर्षीय उर्मिला यांचं प्रदीर्घ आजाराने निधन झालं होतं. त्यांची मुलगी रेखाचं लग्न पाच वर्षांपूर्वी नोएडातील दीपकशी झालं होतं. दीपक एका खासगी कंपनीत नोकरी करत होता. त्यांना चार वर्षांची एक मुलगीसुद्धा आहे. सासू उर्मिला यांच्या निधनानंतर दीपक अंत्यसंस्कारासाठी पत्नी आणि मुलीसोबत आला होता. बुधवारी शरयू नदीच्या काठावर अंत्यसंस्काराची तयारी सुरू असताना हातपाय धुण्यासाठी दीपक गेला. तेव्हा मगरीने अचानक हल्ला केला..दीपकवर झालेल्या हल्ल्यानंतर प्रशासनाकडून मदत जाहीर करण्यात आलीय. सरकारने दीपकचा मृतदेह सापडल्यानंतर आणि शवविच्छेदन अहवाल आल्यानतंर ४ लाखांची मदत केली जाणार असल्याचं सांगितलं. जर मृतदेह आढळला नाही तर विशेष परवानगीसाठी सरकारला पत्र लिहिलं जाईल असंही सांगण्यात येतंय.