संत पुन्हा बनला CRPF जवान! नोकरी गमावल्यानंतर धरलेली आध्यात्माची वाट, पण २५ वर्षांनी झाला चमत्कार अन्...

एकेकाळी सीआरपीएफमध्ये कार्यरत असणारे गिरवर सिंह तोमर यांच्यावर वरिष्ठांसोबत वादानंतर विभागीय कारवाई करण्यात आली होती. या कारवाईमुळे त्यांना नोकरीतून बडतर्फ केलं होतं. बडतर्फीच्या कारवाईनंतर गिरवर सिंह थेट संत बनले होते. भगवी वस्त्रं, वाढलेली दाढी, गळ्यात माळा घालून ते मंदिरात वास्तव्य करत होते. मात्र पुन्हा वर्दी मिळवण्याची आशा सोडली नाही. कायदेशीर लढाई लढत अखेर २५ वर्षांनी पुन्हा सीआरपीएफच्या वर्दीत ते दिसत आहेत. .मध्य प्रदेशातल्या मुरैन इथल्या छिछावली गावात राहणारे गिरवर सिंह तोमर १९९१ मध्ये सीआरपीएफमध्ये हवलदार म्हणून कार्यरत झाले होते. जवळपास ८ वर्षे नोकरी केल्यानंतर त्यांचा एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी वाद झाला. या वादानंतर विभागीय चौकशी झाली. चौकशीनंतर १९९९मध्ये त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलं..मावशीला यात्रेत पाठवून तरुणीने मावशीच्या पतीला संपवलं, प्रियकरासह चौघांना अटक; तपासात धक्कादायक माहिती समोर.नोकरी गेल्यानंतर गिरवर सिंह पुन्हा मुरैनाला परतले. पण सामान्य आयुष्य न जगता ते मंदिरात रहायला लागले. तिथंच पूज पाठ, साधना सुरू केली. गुफा मंदिरात ते गिरवर दास महाराज नावाने संत म्हणून त्यांना लोक ओळखायला लागले. संत म्हणून आयुष्य जगत असले तरी जुन्या नोकरीसाठी कायद्याची लढाई कायम ठेवली होती..१९९९मध्ये गिरवर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ८ वर्षांनी २००७ मध्ये निकाल त्यांच्या बाजूने लागला. पण सीआरपीएफने या निर्णयावर स्थगिती मिळवली. पुन्हा प्रकरण कायद्याच्या प्रक्रियेत अडकलं. उच्च न्यायालयात दुहेरी पीठासमोर अपील केलं. अनेक वर्षांच्या सुनावणीनंतर ऑगस्ट २०२५मध्ये उच्च न्यायालयाने नोकरी पुन्हा बहाल करण्याचा आदेश हायकोर्टानं दिला..हायकोर्टाच्या आदेशानंतरही तातडीने गिरवर सिंह यांना नोकरीत घेतलं गेलं नाही. शेवटी अधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवून नियुक्तीची मागणी केली. आता वर्षभराने ऑगस्ट २०२६ मध्ये गिरवर सिंह यांची २६ वर्षांची प्रतीक्षा संपुष्टात आली. सीआरपीएफमध्ये छत्तीसगढ जिल्ह्यातील बीजापूरमध्ये नियुक्तीचा आदेश मिळाला. आदेश मिळताच ते कर्तव्यावर रुजू झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.