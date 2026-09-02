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संत पुन्हा बनला CRPF जवान! नोकरी गमावल्यानंतर धरलेली आध्यात्माची वाट, पण २५ वर्षांनी झाला चमत्कार अन्...

CRPF Jawan Returns to Duty After 25 Years वरिष्ठांसोबत वादातून विभागीय चौकशीनंतर सीरआपीएफमधील नोकरी गमावल्यानंतर जवान अध्यात्मिक मार्गावर गेला होता. पण कायदेशीर लढाई लढून २५ वर्षांनी पुन्हा वर्दी मिळवत कर्तव्यावर रुजू झाले आहेत.
CRPF Jawan Returns to Duty After 25 Years of Legal Battle

CRPF Jawan Returns to Duty After 25 Years of Legal Battle

esakal

सूरज यादव
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एकेकाळी सीआरपीएफमध्ये कार्यरत असणारे गिरवर सिंह तोमर यांच्यावर वरिष्ठांसोबत वादानंतर विभागीय कारवाई करण्यात आली होती. या कारवाईमुळे त्यांना नोकरीतून बडतर्फ केलं होतं. बडतर्फीच्या कारवाईनंतर गिरवर सिंह थेट संत बनले होते. भगवी वस्त्रं, वाढलेली दाढी, गळ्यात माळा घालून ते मंदिरात वास्तव्य करत होते. मात्र पुन्हा वर्दी मिळवण्याची आशा सोडली नाही. कायदेशीर लढाई लढत अखेर २५ वर्षांनी पुन्हा सीआरपीएफच्या वर्दीत ते दिसत आहेत.

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