काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीची इनसाईड स्टोरी! ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्यावरुन प्रियंका गांधींचा संताप; म्हणाल्या....

CWC Meeting Inside Story: नवी दिल्लीमध्ये मंगळवारी काँग्रेस कार्यसमितीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मतदार यादीचे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याबाबत पक्षाच्या पुढील रणनीतीवर सविस्तर चर्चा झाली. .या बैठकीत पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारवर अनेक गंभीर आरोप केले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राहुल गांधी यांनी नेत्यांना एसआयआरच्या मुद्द्यावर पूर्ण ताकदीने आणि आत्मविश्वासाने पुढे जाण्यास सांगितले असून थेट जनतेमध्ये जाऊन हा विषय मांडण्याचे आवाहन केले आहे. तर दुसरीकडे, प्रियंका गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या तात्काळ राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली..Maharashtra Cabinet: गरिबांसाठी हक्काची घरे, शेतकऱ्यांनाही दिलासा; मंत्रिमंडळ बैठकीत १० मोठ्या निर्णयांची घोषणा.बैठकीत प्रियंका गांधी यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेत आपली भूमिका स्पष्ट केली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, त्यांनी थेट सवाल उपस्थित केला की 'ज्ञानेश कुमार यांना राजीनामा द्यावाच लागेल, ते राजीनामा कसा देणार नाहीत?' काँग्रेस पक्ष आधीपासूनच ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करत असून मतदार याद्यांमधील कथित त्रुटी आणि एसआयआरच्या मुद्द्यावर निवडणूक आयोगाविरोधात पक्षाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुढील आंदोलनाची व कायदेशीर रणनीती ठरवण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली होती..या बैठकीत राहुल गांधी यांनी सर्व नेत्यांनी एकत्र येऊन जनतेचा विश्वास संपादन करत एसआयआरच्या मुद्द्यावर लढण्याचे आवाहन केले. राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर अत्यंत गंभीर आरोप करत म्हटले की, पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांच्या संरक्षणाशिवाय ज्ञानेश कुमार अशा प्रकारे काम करूच शकत नाहीत. ज्ञानेश कुमार यांच्या प्रत्येक कृतीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचे पूर्ण पाठबळ असल्याचा आरोप त्यांनी केला..Ambegaon Crime : आंबेगाव तालुक्यातअवैध गौण खनिज वाहतुकीवर धडक कारवाई; सात हायवा जप्त;५६ ब्रास खडी-डबर; तब्बल २५ लाख ७१ हजारांचा दंड.मतदार याद्यांमधील कथित फेरफाराचा संदर्भ देत राहुल गांधी म्हणाले की, आधी केवळ २० टक्के लोकांना निवडणुकांमध्ये गडबड किंवा 'चोरी' होत असल्याचा संशय होता, मात्र आता देशातील तब्बल ८० टक्के लोकांचा विश्वास बसला आहे की निवडणूक प्रक्रियेत गडबड केली जात आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी कार्यसमितीच्या या बैठकीत निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित पाच प्रमुख मागण्या मांडल्या.