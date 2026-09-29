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काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीची इनसाईड स्टोरी! ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्यावरुन प्रियंका गांधींचा संताप; म्हणाल्या....

Priyanka Gandhi Demands CEC Resignation: या बैठकीत राहुल गांधी यांनी सर्व नेत्यांनी एकत्र येऊन जनतेचा विश्वास संपादन करत एसआयआरच्या मुद्द्यावर लढण्याचे आवाहन केले.
Priyanka Gandhi

Priyanka Gandhi

esakal

संतोष कानडे
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CWC Meeting Inside Story: नवी दिल्लीमध्ये मंगळवारी काँग्रेस कार्यसमितीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मतदार यादीचे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याबाबत पक्षाच्या पुढील रणनीतीवर सविस्तर चर्चा झाली.

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