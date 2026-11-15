Cyclone Akwan: बंगालच्या उपसागरात आणखी एका चक्रीवादळाची निर्मिती; ‘अक्वान’मुळे मुसळधार पावसाचा इशारा

बंगालच्या उपसागरात आणखी एका शक्तिशाली चक्रीवादळाची निर्मिती होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ‘अक्वान’ असे या संभाव्य चक्रीवादळाचे नाव असून, नोव्हेंबर महिन्यातील हे तिसरे चक्रीवादळ ठरण्याची शक्यता आहे. बंगालच्या उपसागराच्या दक्षिण-पूर्व भागात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्राची तीव्रता वाढून त्याचे खोल दाबाच्या क्षेत्रात रूपांतर झाले आहे. भारतीय हवामान विभागाने रविवारी सकाळी विशेष बुलेटिन जारी करून या हवामान प्रणालीच्या हालचालींबाबत माहिती दिली. या चक्रीवादळामुळे तमिळनाडू आणि दक्षिण आंध्र प्रदेशातील किनारपट्टी भागांत मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे..कमी दाबाच्या क्षेत्राची तीव्रता वाढलीहवामान विभागाच्या माहितीनुसार, रविवारी पहाटे ५.३० वाजता बंगालच्या उपसागराच्या दक्षिण-पूर्व आणि लगतच्या दक्षिण-पश्चिम भागात खोल दाबाचे क्षेत्र केंद्रित झाले होते. हे क्षेत्र उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशेने पुढे सरकत आहे. पोर्ट ब्लेअरपासून पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम दिशेला सुमारे ७०० किलोमीटर, चेन्नईपासून पूर्व-दक्षिण-पूर्वेला ८६० किलोमीटर, विशाखापट्टणमपासून दक्षिण-दक्षिण-पूर्वेला १ हजार ४० किलोमीटर आणि ओडिशातील गोपालपूरपासून दक्षिण-दक्षिण-पूर्वेला १ हजार १६० किलोमीटर अंतरावर ही प्रणाली होती..हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पुढील काळात या प्रणालीची तीव्रता आणखी वाढणार आहे. सोमवारी बंगालच्या उपसागराच्या दक्षिण-मध्य आणि लगतच्या पश्चिम-मध्य भागात तिचे चक्रीवादळात रूपांतर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर १७ नोव्हेंबरला पश्चिम-मध्य बंगालच्या उपसागरात हे चक्रीवादळ अतितीव्र स्वरूप धारण करू शकते..इराणने सुचवले आहे ‘अक्वान’ नावउत्तर हिंद महासागरात निर्माण होणाऱ्या उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ठरवलेल्या यादीनुसार नावे दिली जातात. त्यानुसार या संभाव्य चक्रीवादळासाठी इराणने सुचवलेले ‘अक्वान’ हे नाव वापरण्यात येणार आहे. हवामान विभागातील वैज्ञानिक या प्रणालीची दिशा, वेग आणि समुद्रातील हालचालींवर सातत्याने लक्ष ठेवून आहेत. त्यामुळे हे चक्रीवादळ नेमके कोणत्या किनारपट्टीवर धडकू शकते, याचा अंदाज घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..१९ किंवा २० नोव्हेंबरला किनारपट्टीवर धडकण्याची शक्यताहे चक्रीवादळ पश्चिमेकडे सरकत उत्तर तमिळनाडू आणि लगतच्या दक्षिण आंध्र प्रदेशाच्या किनारपट्टीच्या दिशेने जाऊ शकते. या प्रणालीमुळे ईशान्य मोसमी पावसाला पुन्हा बळ मिळण्याची शक्यता आहे. परिणामी चेन्नईसह उत्तर तमिळनाडूतील किनारपट्टीच्या जिल्ह्यांमध्ये जोरदार पाऊस होऊ शकतो.हे चक्रीवादळ १९ नोव्हेंबरच्या रात्री किंवा २० नोव्हेंबरच्या सकाळी एन्नोर आणि कुड्डालोरदरम्यान किनारपट्टीवर धडकण्याची शक्यता हेमचंदर यांनी व्यक्त केली आहे. पुढील २४ तासांत ही प्रणाली अधिक तीव्र होऊन खोल दाबाच्या क्षेत्रात बदलू शकते. त्यानंतर ३६ तासांत ‘अक्वान’ चक्रीवादळ, तर ४८ तासांत अतितीव्र चक्रीवादळ बनण्याचा अंदाज आहे.सुरुवातीचे २४ ते ३६ तास ही प्रणाली उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशेने पुढे सरकण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर एक ते दोन दिवस दक्षिण-पश्चिम बंगालच्या उपसागरात तिची हालचाल कायम राहू शकते. पुढे पश्चिमेकडे वळून ती उत्तर तमिळनाडू आणि दक्षिण आंध्र प्रदेशाच्या किनारपट्टीकडे सरकण्याचा अंदाज आहे..Thane News: ठाण्यातील वाहतूक कोंडी फुटणार! तीन नवे पादचारी पुल उभारणार, एमएमआरडीए उचलणार खर्च.वाऱ्यांपेक्षा पावसाची तीव्रता अधिक असण्याची शक्यताहेमचंदर यांच्या मते, अतितीव्र चक्रीवादळ म्हणून किनारपट्टीवर धडकण्याची शक्यता असली, तरी त्याचा परिणाम प्रामुख्याने मुसळधार पावसाच्या स्वरूपात दिसू शकतो. वेगवान वाऱ्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होण्याऐवजी या प्रणालीमुळे अधिक पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. अनुकूल ग्रहीय लहरी, समुद्राच्या पृष्ठभागाचे अत्यंत अनुकूल तापमान तसेच वाऱ्यांचा वेग आणि दिशा यामधील अनुकूल बदल ही त्यामागील संभाव्य कारणे असल्याचे सांगण्यात आले आहे. हवामान विभागाच्या सूत्रांनुसार, चक्रीवादळाची पुढील दिशा आणि वाऱ्यांचा प्रवाह यावरच ते नेमके कुठे धडकणार हे अवलंबून असेल..बंगालच्या उपसागरात सलग हवामान प्रणालींची निर्मिती१५ ऑक्टोबरला ईशान्य मोसमी पावसाला सुरुवात झाल्यापासून बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेले हे चौथे कमी दाबाचे क्षेत्र आहे. तसेच सलग तिसरे चक्रीवादळ ठरण्याचीही शक्यता आहे. यापूर्वी ‘अर्नब’ आणि ‘मुरासु’ ही दोन अतितीव्र चक्रीवादळे आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर धडकली होती. मात्र, त्यांचा तमिळनाडूच्या किनारपट्टीवर कोणताही प्रभाव पडला नव्हता.बंगालच्या उपसागरात सलग चार हवामान प्रणाली निर्माण होण्याची ही संभाव्य पहिलीच वेळ असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यातील पहिली कमी दाबाची प्रणाली वगळता दुसऱ्या आणि तिसऱ्या प्रणालीचे अतितीव्र चक्रीवादळात रूपांतर झाले होते. आता चौथ्या प्रणालीचेही आधी चक्रीवादळ आणि त्यानंतर अतितीव्र चक्रीवादळात रूपांतर होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे बंगालच्या उपसागरात सलग तिसरे चक्रीवादळ निर्माण होण्याची परिस्थिती प्रथमच पाहायला मिळू शकते..'दिग्दर्शकासोबत एका खोलीत राहायला सांगितलं, तसंच न्यूड फोटो सुद्धा...' खंडणी प्रकरणात दिव्या शिंदेचा खळबळजनक आरोप, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.