देश

Maharashtra Rain : ‘अर्नब’ चक्रीवादळाचा आंध्रप्रदेशला मोठा फटका, महाराष्ट्रातही वातावरण बदलले; 'या' जिल्ह्यांत पावसाची शक्यता

Cyclone Arnab : बंगालच्या उपसागरात तयार होऊन आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर (बापटला आणि विशाखापट्टणमदरम्यान यानमजवळ) धडकले. २९ आणि ३० ऑक्टोबरला नागपूरसह आसपासच्या जिल्ह्यांत मध्यम पाऊस; विदर्भात मध्यम ते मुसळधार पाऊस अपेक्षित आहे.
Cyclone Arnab Landfall in Andhra Pradesh

Cyclone Arnab Landfall in Andhra Pradesh

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Maharashtra Rain Impact Vidarbha, Marathwada and Konkan : बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या अर्णब चक्रीवादळाने आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर धडक दिली आहे. हे अति तीव्र चक्रीवादळ ताशी सुमारे ७० किमी वेगाने पुढे सरकत असताना २८ ऑक्टोबरला आंध्रच्या किनारपट्टीवर आदळण्याची शक्यता होती. वादळाची तीव्रता वाढत असताना वाऱ्याचा वेग ताशी ११५-१२५ किमी आणि झोतांसह १४० किमीपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला होता.

सकाळ, साम, सरकारनामा, अ‍ॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा

Loading content, please wait...
IMD
Weather
Cyclone
maharashtra rain
Marathi News Esakal
www.esakal.com