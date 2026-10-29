Maharashtra Rain : ‘अर्नब’ चक्रीवादळाचा आंध्रप्रदेशला मोठा फटका, महाराष्ट्रातही वातावरण बदलले; 'या' जिल्ह्यांत पावसाची शक्यता

Maharashtra Rain Impact Vidarbha, Marathwada and Konkan : बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या अर्णब चक्रीवादळाने आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर धडक दिली आहे. हे अति तीव्र चक्रीवादळ ताशी सुमारे ७० किमी वेगाने पुढे सरकत असताना २८ ऑक्टोबरला आंध्रच्या किनारपट्टीवर आदळण्याची शक्यता होती. वादळाची तीव्रता वाढत असताना वाऱ्याचा वेग ताशी ११५-१२५ किमी आणि झोतांसह १४० किमीपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला होता. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .बापटला आणि विशाखापट्टणमदरम्यान यानमजवळ जमिनीवर येण्याची शक्यता होती.महाराष्ट्राला थेट धोका नसला तरी वादळाचा परिणाम पूर्व विदर्भात सर्वाधिक जाणवणार आहे.नागपूरसह आसपासच्या जिल्ह्यांत २९ आणि ३० ऑक्टोबरला मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. विदर्भात बुधवारी बहुतांश भागात मध्यम ते मुसळधार पाऊस तर मराठवाडा, कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत हलका ते मध्यम पाऊस अपेक्षित आहे. .Maharashtra Weather : राज्यात ऑक्टोबरच्या शेवटी हवामान बदलणार; 'या' भागांत 'अवकाळी'ची शक्यता; जाणून घ्या २६ ते २९ ऑक्टोबरचा अंदाज.मुंबईसह कोकणातही हलक्या सरी कोसळू शकतात. ३० आणि ३१ ऑक्टोबरलाही काही भागांत पावसाच्या हलक्या सरी बरसण्याची शक्यता आहे.अरब सागरातील हवामानात बदल आणि अर्णबचा प्रभाव यामुळे हवेत ओलावा वाढेल. त्यामुळे मुंबई परिसरात ३०-३१ ऑक्टोबरला हलक्या सरी पडू शकतात..ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशात शाळा बंद ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. वादळाचे केंद्र अंदमान बेटांवरील विजयपूरमपासून सुमारे ६२० किमी वायव्येकडे, गोपाळपूरपासून ५८० किमी आणि विशाखापट्टणमपासून ६१० किमी अग्नेयेकडे होते.हवामान विभागाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांनी पावसाचा अंदाज लक्षात घेऊन नियोजन करावे. वादळ कमकुवत होत असतानाही पुढील दोन-तीन दिवस राज्यातील काही भागांत पावसाचा प्रभाव राहू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.