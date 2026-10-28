Cyclone Arnab Photo: भारतावर चक्रीवादळाचे संकट! अंतराळातून टिपले पृथ्वीचे फोटो... भीषण दृश्य, अनेक राज्यांना धोका

चक्रीवादळ अर्नबने आंध्र प्रदेश आणि यानमच्या किनारपट्टीला २८ ऑक्टोबर रोजी धडक दिली. या वेळी वाऱ्याचा वेग ताशी १२५ ते १३५ किलोमीटर होता, तर वाऱ्याच्या जोरदार झोतांचा वेग ताशी १५० किलोमीटरपर्यंत पोहोचला. दरम्यान, भारताच्या इन्सॅट-३डीएस या हवामान उपग्रहाने टिपलेल्या छायाचित्रात चक्रीवादळाच्या ढगांचा मोठा विस्तार दिसून आला आहे. या ढगांनी पूर्व आणि दक्षिण भारतातील अनेक भागांसह बंगालच्या उपसागरापर्यंतचा परिसर व्यापल्याचे चित्रातून स्पष्ट झाले आहे. किनारपट्टी ओलांडल्यानंतर चक्रीवादळ जमिनीच्या दिशेने पुढे सरकत असून, त्याचा धोका तातडीने संपणार नसल्याचे हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे. काही भागांत मुसळधार पाऊस, पाणी साचणे आणि पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे..उपग्रहाच्या छायाचित्रात काय दिसले?इन्सॅट-३डीएस या भारतीय हवामान उपग्रहाने २८ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ९.३० ते ९.५७ या वेळेत चक्रीवादळाचे छायाचित्र टिपले. त्यामध्ये चक्रीवादळाच्या मध्यभागी दाट ढगांचा समूह आणि दूरवर पसरलेल्या ढगांच्या लांब पट्ट्या दिसत आहेत. चक्रीवादळाचे ढग केवळ त्याच्या केंद्रापुरते मर्यादित नसून, मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रात पसरल्याचे या छायाचित्रातून समोर आले आहे. मात्र, एखाद्या भागावर ढग दिसत असल्याने त्या ठिकाणी चक्रीवादळाचा थेट परिणाम होईलच, असे नाही..इन्सॅट-३डीएस उपग्रहाचा वापर ढग, वादळे आणि हवामानातील बदलांवर लक्ष ठेवण्यासाठी केला जातो. या उपग्रहाच्या मदतीने रात्रीच्या वेळीही ढगांचे निरीक्षण करणे शक्य होते. छायाचित्रातील चमकदार पांढरे ढग उंचावर असलेल्या दाट आणि थंड ढगांचे संकेत देतात. अशा प्रकारचे ढग अनेकदा मुसळधार पाऊस आणि मेघगर्जनेसह वादळी हवामानात तयार होतात. ढगांच्या वक्राकार पट्ट्यांवरून वादळाच्या आसपास वारे कशा प्रकारे फिरत आहेत, याचीही माहिती मिळते. तथापि, केवळ उपग्रहाच्या छायाचित्रावरून जमिनीवरील वाऱ्याचा वेग किंवा पावसाचे अचूक प्रमाण ठरवता येत नाही. त्यासाठी हवामान विभागाला इतर निरीक्षणे आणि हवामानविषयक आकडेवारीचाही आधार घ्यावा लागतो..आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर कधी धडकले चक्रीवादळ?हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, २८ ऑक्टोबर रोजी रात्री दोन ते सकाळी आठ या कालावधीत चक्रीवादळ अर्नबने आंध्र प्रदेश आणि यानमची किनारपट्टी ओलांडली. त्यावेळी वादळाचे केंद्र नरसापूरच्या पूर्व-ईशान्येला सुमारे २० किलोमीटर, यानमच्या नैऋत्येला ४० किलोमीटर आणि काकीनाडाच्या नैऋत्येला ६० किलोमीटर अंतरावर होते. किनारपट्टीवर धडकताना वाऱ्याचा सातत्यपूर्ण वेग ताशी १२५ ते १३५ किलोमीटर होता, तर जोरदार झोत ताशी १५० किलोमीटरपर्यंत पोहोचले. किनारा ओलांडल्यानंतर वादळाचे केंद्र जमिनीच्या अंतर्गत भागात सरकले..DA Hike 2026: महागाई भत्ता वाढीची आज घोषणा? केंद्रीय कर्मचारी अन् पेन्शनधारकांचे लक्ष मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाकडे, दिवाळीची भेट मिळणार की ?.किनारपट्टी ओलांडल्यानंतरही धोका कायमसमुद्रावरील उबदार पाण्यामुळे चक्रीवादळाला ऊर्जा मिळते. मात्र, जमिनीवर आल्यानंतर उष्णता आणि आर्द्रतेचा पुरवठा कमी होतो. जमिनीवरील अडथळ्यांमुळे वाऱ्याच्या हालचालींवरही परिणाम होतो. त्यामुळे चक्रीवादळाची तीव्रता हळूहळू कमी होऊ लागते. तरीही, त्याचा धोका लगेच संपत नाही.चक्रीवादळासोबत आलेले ढग किनारपट्टीपासून दूर असलेल्या भागांतही मुसळधार पाऊस पाडू शकतात. त्यामुळे रस्त्यांवर पाणी साचणे, सखल भागांत पूर येणे, झाडे उन्मळून पडणे आणि वीजवाहिन्या तुटण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो..चक्रीवादळ अर्नब जमिनीवर पुढे कोणत्या दिशेने सरकते आणि त्याच्या प्रभावाखालील भागांत किती पाऊस पडतो, यावर हवामान विभागाचे लक्ष राहणार आहे. वादळाची तीव्रता कमी झाली तरी त्याचे ढग अनेक ठिकाणी पाऊस आणू शकतात. उपग्रहाच्या छायाचित्रांमुळे ढगांचा विस्तार समजण्यास मदत होते, तर हवामान विभागाच्या सूचनांमधून संभाव्य धोके आणि आगामी हवामानाची माहिती मिळते. त्यामुळे आंध्र प्रदेश आणि आसपासच्या भागांतील नागरिकांनी हवामान विभागाच्या इशाऱ्यांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे..Winter Tourism: ऑल वेदर रोडमुळे उत्तराखंडच्या हिवाळी पर्यटनाला बळ; चारधाम यात्रा संपली, तरी पर्यटकांचा ओघ सुरूच.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.