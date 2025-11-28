Cyclone Dithwa : श्रीलंकेत हाहाकार माजवल्यानंतर आता 'दित्वा' चक्रीवादळाने भारताकडे वळवला मोर्चा!

देश

Cyclone Dithwa Impact in India : आयएमडीने अनेक राज्यांसाठी पाऊस आणि वाऱ्याचा इशारा जारी केला आहे.
Cyclone Dithwa’s path toward India after crossing Sri Lanka

Cyclone Dithwa Overview : श्रीलंकेत सतत पाऊस, भूस्खलन आणि वाढत्या पुरासह 'दित्वा' चक्रीवादळाने थैमान घातलं आहे. या वादळामुळे मृत्यू झालेल्यांची संख्या ५६ वर पोहोचली आहे, तर २१ लोक अजूनही बेपत्ता आहेत. एवढंच नाहीतर या वादळामुळे श्रीलंकेतील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ४४ हजार लोक प्रभावित झाले आहेत, तर अनेक भाग पाण्याखाली गेले आहेत. 

या चक्रीवादळाचा परिणाम आता भारतातही जाणवणार आहे. 'दित्वा' चक्रीवादळ ३० नोव्हेंबरच्या सकाळपर्यंत उत्तर तामिळनाडू, पुडुचेरी आणि लगतच्या दक्षिण आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्यावर धडकेल आणि नैऋत्य बंगालच्या उपसागरातून जाईल असा अंदाज आहे.

तामिळनाडू आणि पुडुचेरीमध्ये शुक्रवार आणि शनिवारी मुसळधार ते अत्यंत मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे, काही ठिकाणी २० सेमीपेक्षा जास्त पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. ३० नोव्हेंबर रोजी पावसाचा जोर थोडा कमी होण्याची अपेक्षा आहे, परंतु काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 

भारतीय हवामान विभागाने वृत्त दिले आहे की हे वादळ वेगाने पुढे जात आहे आणि ३० नोव्हेंबरच्या सकाळपर्यंत उत्तर तामिळनाडू, पुडुचेरी आणि दक्षिण आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्याजवळ बंगालच्या उपसागरात पोहोचेल. आयएमडीने अनेक राज्यांसाठी पाऊस आणि वाऱ्याचा इशारा जारी केला आहे.

