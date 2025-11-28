Pune Police Action after vehicle vandalism in Katraj : पुण्यातील कात्रज परिसरात काही दिवसांपूर्वी वाहनांची तोडफोड करून पसार झालेल्या टोळक्याला पोलिसांनी अटक केली. यानंतर पोलिसांनी या सगळ्या टोळक्याला घेऊन पंचनामा करण्यासाठी त्यांची त्याच परिसरातून धिंड देखील काढली.
आंबेगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 26 नोव्हेंबर रोजी पहाटे अंदाजे 2 वाजता सच्चाई माता मंदिर, कात्रज परिसरात रस्त्यावर उभ्या असलेल्या रिक्षा व टेम्पोची धारदार हत्याराने तोडफोड करण्यात आली होती.
या प्रकरणी नितेश नितीन सवने आणि अजय नामदेव खंडागळे या दोघांना अटक केली आहे. हे दोन्ही आरोपी मावसभाऊ असून किरकोळ भांडणाच्या कारणावरून या आरोपींनी रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या वाहनांचे मोठे नुकसान केले होते. यानंतर हे दोघेही पसार झाले होते.
पुणे पोलिसांच्या या कारवाईवर नागरिकांमधून समाधान व्यक्त होत आहे. पोलिसांच्या अशा कारवाईमुळे टवाळखोरांवर चांगला जरब बसेल, अशी भावना व्यक्त होत आहे. तर काही दिवसांपूर्वीच पुणे पोलिसांनी कोयता गँगच्या बदमाशास पकडून भरवस्तीत बेदम चोप दिला होता.
याचबरोबर यावेळी नागरिकांनी अशा गुन्हेगारी घटनांमुळे घाबरून न जाता, थेट पोलिसांना याबाबत माहिती द्यावी. असे आवाहन करत पोलिस अधिकाऱ्याने त्यांचा वैयक्तिक मोबाइल नंबरही नागरिकांना जाहीरपणे सांगितला होता. एकूणच पुण्यातील दिवसेंदिवस वाढत्या गुन्हेगारी घटनांना आळा घालण्यासाठी पुणे पोलिस चांगलेच कारवाईत आल्याचे दिसत आहे.
