Cyclone Nivar किनारपट्टीच्या दिशेने; तामिळनाडुत उद्या सुट्टी तर पुद्दुचेरीत कलम 144 लागू

चेन्नई - बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाचा पट्टा आज चक्रीवादळात बदलला आहे. निवार नावाचं हे वादळ यावर्षीचं चौथं वादळ आहे. याआधी अम्फान, निसर्ग आणि गती नावाची चक्रीवादळे धडकली होती. सोमालियातून सुरू झालेल्या गती चक्रीवादळाचा धोका टळला आहे. तर सध्या निवार वादळाचा धोका आहे. तामिळनाडु आणि पुद्दुचेरीमध्ये पावसाला सुरुवात झाली आहे. चेन्नईत पावसाची संततधार सुरू आहे. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, पावसाचे प्रमाण वाढू शकते.

चक्रीवादळाचा सामना करण्यासाठी भारतीय नौदल तयार आहे. तसंच बचावकार्यासाठी 5 पथके आणि एक डायव्हिंग टीम चेन्नईत तैनात करण्यात आली आहे. तसंच नागपट्टिनम, रामेश्वरम आणि आयएनएस पुरूंदुमध्ये स्टँडबाय म्हणून एक एक पथक दाखल झालं आहे.

5 flood relief teams & a diving team ready for deployment at Chennai. One flood relief team each on standby at Naval Detachment Nagapattinam, Rameswaram & air station INS Parundu. INS Jyoti deployed with HADR brick& diving teams along Tamil Nadu & Puducherry coast: Indian Navy https://t.co/OpxK7YY1As

— ANI (@ANI) November 24, 2020