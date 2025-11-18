D Mart Barcode Scam : डी मार्टच्या बारकोडमध्ये स्कॅम करायचा, कंपनीतील कर्मचाऱ्याने लावलं होतं कामाला...; पण एक चूक पडली महागात

Digital Fraud D mart : डिजिटल युगात सायबर क्राईमच्या गुन्ह्यात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. सायबर क्राईममुळे अनेकांची डोकेदुखी वाढल्याने चोरांना पकडणं मुश्कील झालं आहे. ऑनलाइन फ्रॉडपासून ते बँकिंग अॅप्सपर्यंत अनेक ठिकाणी गुन्ह्यात वाढ होत आहे. दरम्यान राजस्थानमधील एका चोरट्याने कहर केला आहे. डी मार्टमध्ये त्याने बारकोडमध्ये छेडछाड करत थेट मोठा ढपला पाडला होता. परंतु, डी मार्ट व्यवस्थापनानेच त्याला जाळ्यात पकडलं आहे..डी-मार्टसारख्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्ध असलेल्या कंपनीच्या अलवर येथील स्टोअरमध्ये एक घोटाळा उघडकीस आला. हा घोटाळा पकडण्यासाठी डी मार्ट व्यवस्थापनाची दमछाक झाली. व्यवस्थापनाने चौकशी सुरू केली यामध्ये कंपनीतच काम करणारा एक कर्मचारी शांतपणे स्वतःच ‘बारकोड सिस्टम’ चालवत होता. नकली बारकोड तयार करणे, ते उत्पादनांवर चिकटवणे यानंतर मनाप्रमाणे किंमती बदलणे असा त्याचा डाव होता. राजस्थानमधील अरावली विहार पोलीस ठाण्याच्या पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून हा प्रकार फक्त एका व्यक्तीशी मर्यादीत होता की आणखी कोण आहेत याचा तपास सुरू केला आहे..डी-मार्टचे बिलिंग सिस्टम अत्यंत मजबूत आणि ऑटोमेटेड मानले जाते. मात्र, स्टॉकचा ताळमेळ घालत असताना कर्मचार्यांना वारंवार त्रुटी येत होत्या. एखाद्या उत्पादनाची किंमत सिस्टममध्ये वेगळी आणि गाहकाच्या बिलावर वेगळी येत होती. सुरुवातीला हे तांत्रिक बिघाड समजून दुर्लक्ष करण्यात आले, पण फिजिकल स्टॉक आणि डिजिटल इन्व्हेंटरीतील फरक वाढू लागल्यावर व्यवस्थापनाला संशय आला. विस्तृत तपासणी करण्यात आली तेव्हा डी मार्टमधील उत्पादनांवर खोटे बारकोड होते. बारकोड स्कॅन व्हायचा परंतु लिस्टमध्ये आकडे जुळत नव्हते..पोलिसांच्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीची ओळख नरेंद्र पुत्र कुशाल, रहिवासी उपला सोनावा, राजस्थानमधील अलवर येथील आहे. आरोपी डी-मार्टमध्येच काम करत होता आणि कंपनीच्या प्रक्रियांबद्दल त्याला चांगले ज्ञान होते. तपासात समोर आले की नरेंद्र कमी किमतीचे नकली बारकोड तयार करत होता. ते महाग उत्पादनांवर लावून, बिलिंग काउंटरवर त्या वस्तू कमी किंमत देऊन खरेदी करत असे. अशा ‘शॉर्टकट स्कॅम’मुळे कंपनीचे आर्थिक नुकसान होत होते. स्वतःचा फायदा वाढवण्याच्या हव्यासात त्यानेच आपल्या कृत्यांचे धागेदोरे मागे सोडले आणि अखेर त्याच धाग्यांनी त्याला पकडले..D-Mart मध्ये शॉपिंगची तयारी करताय? आधी हे वाचा... नाहीतर खिसा होणार रिकामा! मुंबईतील धक्कादायक प्रकाराने सगळे हैराण.पोलिस म्हणतात की आरोपीला बारकोड, POS सिस्टम आणि प्रॉडक्ट मॅनेजमेंट यांचे प्राथमिक ज्ञान होते. इंटरनेटवरील टूल्स व फ्री सॉफ्टवेअर वापरून त्याने बारकोड तयार करणे शिकले. सर्वात मोठा फायदा त्याला होता, तो कंपनीतच काम करत असल्याने त्याच्या हालचाली सामान्य वाटत होत्या. ड्युटीदरम्यान तो शेल्फवरील मूळ बारकोड काढून आपण बनवलेले स्टिकर्स लावायचा. हे काम इतक्या कौशल्याने केले जात होते की बराच काळ व्यवस्थापनाला याची कल्पनाही आली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.