DA Hike वर मोठा निर्णय! राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळताच कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होणार? अधिकृत सूचना जारी

नवी दिल्ली: अर्थ मंत्रालयाने केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) दोन टक्क्यांची वाढ जाहीर केली आहे. ही वाढ १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार असून, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या ५८ टक्क्यांवरून महागाई भत्ता ६० टक्क्यांपर्यंत जाईल. २२ एप्रिल रोजी मंत्रालयाने याबाबतची अधिकृत सूचना जारी केली. यापूर्वी ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सादर केलेल्या प्रस्तावाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली होती..खर्च विभागाने काढलेल्या अधिकृत लेखी आदेशानुसार, ही सुधारणा ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार निश्चित केलेल्या वेतन मॅट्रिक्समधील विहित स्तरावरील मूळ वेतनावर आधारित आहे. यात विशेष वेतन किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या भत्त्यांचा समावेश केला जाणार नाही. उदाहरणार्थ, ज्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन ५०,००० रुपये आहे, त्याला या वाढीमुळे दरमहा १,००० रुपयांची अतिरिक्त रक्कम मिळेल. महागाई भत्ता हा वेतनाचा स्वतंत्र घटक म्हणूनच कायम राहील आणि त्याला मूलभूत वेतनाच्या नियमांखाली गणले जाणार नाही..मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, महागाई भत्त्याची गणना करताना ५० पैशांपेक्षा अधिक अपूर्णांक असल्यास तो पुढील पूर्ण रुपयापर्यंत वरच्या बाजूला पूर्णांकित केला जाईल, तर ५० पैशांपेक्षा कमी अपूर्णांकाकडे दुर्लक्ष केले जाईल. ही वाढ संरक्षण सेवांच्या अंदाजपत्रकातून वेतन घेणाऱ्या नागरी कर्मचाऱ्यांनाही लागू होईल आणि संबंधित खर्च संरक्षण सेवांच्या अंदाजपत्रकातील योग्य शीर्षकाखाली दाखवला जाईल. मात्र, सशस्त्र दलातील कर्मचारी आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी संरक्षण मंत्रालय व रेल्वे मंत्रालयाकडून स्वतंत्र आदेश काढण्यात येतील..महागाई भत्ता म्हणजे काय?हा भत्ता कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगाराच्या टक्केवारीनुसार दिला जातो. महागाईमुळे राहणीमानावर होणारा ताण कमी करण्यासाठी हा तरतूद करण्यात आली आहे. अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (एआयसीपीआय) नुसार किरकोळ किमतींमधील चढ-उतार पाहून हा भत्ता दर सहा महिन्यांनी अद्ययावत केला जातो. वर्षातून दोनदा – जानेवारी आणि जुलै महिन्यात – केंद्र सरकार कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई निवारण (डीआर) वाढवते. ही घोषणा सामान्यतः मार्च व ऑक्टोबर महिन्यात केली जाते..कालांतराने कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगारात मूळ वेतनाचे प्रमाण कमी झाले असून, विविध भत्त्यांचे प्रमाण वाढले आहे. महागाई भत्त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारात वाढ होऊन कुटुंबांना महागाईच्या काळात काही प्रमाणात दिलासा मिळतो. या वाढीचा फायदा सुमारे ५० लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि संरक्षण दलातील सेवानिवृत्तांसह सुमारे ६५ लाख केंद्र सरकारी सेवानिवृत्त पेन्शनधारकांना होणार आहे..१८ एप्रिल रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही बातमी जाहीर केली होती. त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, "आज एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मी सर्वांना मन:पूर्वक अभिनंदन करतो. केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई भत्ता व महागाई निवारणात वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे भारत सरकारवर एकूण ६,७९१ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून डीए आणि डीआर हे मूळ वेतनाच्या ६० टक्के इतके होतील. पूर्वीचे ५८ टक्क्यांवरून ही दोन टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. सुमारे ५० लाख कर्मचारी आणि ६८ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना याचा थेट लाभ मिळेल."