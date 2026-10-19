Daler Mehndi: 'मद्य पिऊन गाऊ नका..!' उत्तराखंडच्या मंत्र्यांनी दलेर मेहंदी यांना मंचावरच विचारला जाब

Dehradun: उत्तराखंडमधील नवरात्रीच्या कार्यक्रमात पंजाबी गायक दलेर मेहंदी हे मद्यपानकरून गाणे गात असल्याचा आरोप झाल्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. टिहरी जिल्ह्यातील कुंजापुरी येथे एका यात्रेमध्ये गायक दलेर मेहंदी हे गाणे सादर करत असताना राज्याचे कॅबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल यांनी व्यासपीठावर जाऊन आक्षेप घेतला. दलेर मेहंदी यांनी मद्यपान करून गाणे सादर केल्याचा आरोप करत त्यांनी कार्यक्रम थांबवण्यास सांगितले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. .Daler Mehndi : गायक दलेर मेहंदीला जामीन; पटियाला कोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती.नेमके काय घडले?माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, रविवारी (१८ ऑक्टोबर) कुंजापुरी मेळ्यात नवरात्रोत्सवानिमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात दलेर मेहंदी यांचे सादरीकरण सुरू होते. त्यावेळी नरेंद्रनगरचे आमदार आणि उत्तराखंडचे मंत्री सुबोध उनियाल यांनी व्यासपीठावर येत मेहंदी यांच्या सादरीकरणावर आक्षेप घेतला. .Gold For India : अचूक निशाणा अन् नवा इतिहास! पॅरा नेमबाज मोना अग्रवालने जिंकलं 'सुवर्णपदक'; पंतप्रधानांची भावूक पोस्ट.‘हा दुर्गामातेच्या पूजेशी संबंधित नवरात्रीचा कार्यक्रम आहे. अशा कार्यक्रमात मद्यपान करून गाणे सादर करणे योग्य नाही,’ असे उनियाल यांनी म्हटले. आयोजकांनी लोकांच्या मनोरंजनासाठी आणि गायकाची लोकप्रियता लक्षात घेऊन त्यांना आमंत्रित केले होते; मात्र ते प्रेक्षकांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. .व्हायरल व्हिडिओमध्ये दलेर मेहंदी हे हात जोडून मंत्र्यांना व्यासपीठावरून जाण्याची विनंती करताना दिसत आहेत. या प्रसंगामुळे कार्यक्रमादरम्यान काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. .कुंजापुरी मेळा हा धार्मिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा सोहळा मानला जातो. या मेळ्यामध्ये नवरात्रीच्या उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या प्रकाराची सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.