देश

Daler Mehndi: 'मद्य पिऊन गाऊ नका..!' उत्तराखंडच्या मंत्र्यांनी दलेर मेहंदी यांना मंचावरच विचारला जाब

Daler Mehndi Controversy: उत्तराखंडमधील कुंजापुरी मेळ्यात कॅबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल यांनी दलेर मेहंदी यांच्या गायनावर आक्षेप घेतला. मेहंदी यांनी हात जोडून मंचावरून जाण्याची विनंती केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल.
Daler Mehndi Bail News
Daler Mehndi Bail NewsDaler Mehndi Bail News
Ashok Jawale
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Dehradun: उत्तराखंडमधील नवरात्रीच्या कार्यक्रमात पंजाबी गायक दलेर मेहंदी हे मद्यपानकरून गाणे गात असल्याचा आरोप झाल्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. टिहरी जिल्ह्यातील कुंजापुरी येथे एका यात्रेमध्ये गायक दलेर मेहंदी हे गाणे सादर करत असताना राज्याचे कॅबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल यांनी व्यासपीठावर जाऊन आक्षेप घेतला. दलेर मेहंदी यांनी मद्यपान करून गाणे सादर केल्याचा आरोप करत त्यांनी कार्यक्रम थांबवण्यास सांगितले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

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