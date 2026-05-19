IPS Damayanti Sen: कोण आहेत IPS दमयंती सेन? ; ममता सरकारमध्ये डावलल्या गेलेल्या, आता सुवेंदू अधिकारींनी दिली मोठी जबाबदारी

कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी दमयंती सेन यांच्याकडे पुन्हा चर्चा वाढली आहे. मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीची सदस्य-सचिव म्हणून त्यांची नियुक्ती केली आहे. ममता बॅनर्जी सरकारकडून जवळपास १४ वर्षे बाजूला सारल्या गेलेल्या या अधिकाऱ्याला आता महत्त्वपूर्ण भूमिका देण्यात आली आहे..महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष समितीराज्यातील महिलांच्या सुरक्षेची हमी देण्यासाठी सुवेंदू अधिकारी सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती संपती चॅटर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. ही समिती १ जूनपासून राज्यभरातील विविध पोलीस ठाण्यांना भेटी देऊन थेट महिलांकडून तक्रारी नोंदवेल. सार्वजनिक सुनावणीच्या धर्तीवर काम करणारी ही समिती महिलांच्या समस्या ऐकून घेईल.१ जूनपूर्वी दमयंती सेन यांच्या देखरेखीखाली एक अधिकारी पथक राज्यातील महिलांविरुद्ध झालेल्या गुन्ह्यांची संपूर्ण ऐतिहासिक माहिती गोळा करेल. या माहितीचा आधार घेत समिती प्रभावी उपाययोजनांवर काम करणार आहे..दमयंती सेन कोण आहेत?दमयंती सेन या १९९६ च्या बॅचच्या आयपीएस अधिकारी आहेत. कोलकाता पोलिसांत गुन्हे विभागाच्या सहआयुक्तपदी नियुक्ती होणाऱ्या त्या पहिल्या महिला अधिकारी ठरल्या. आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक गुंतागुंतीची प्रकरणे यशस्वीरित्या हाताळली आहेत. मात्र, २०१२ च्या पार्क स्ट्रीट सामूहिक बलात्कार प्रकरणामुळे त्यांना विशेष ओळख मिळाली..West Bengal Politics: 'तृणमूल'कडून झालेला छळ विसरलो नाही; सुवेंदू अधिकारी यांचा इशारा, राजकीय गुन्ह्यांची चौकशी होणार!.पार्क स्ट्रीट घटना आणि राजकीय वाद६ फेब्रुवारी २०१२ रोजी कोलकातातील पार्क स्ट्रीटवर रात्री उशिरा नाईटक्लबमधून परतणाऱ्या एका महिलेवर धावत्या वाहनात सामूहिक बलात्कार झाला होता. तृणमूल काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर लवकरच घडलेल्या या घटनेने राज्यभर खळबळ माजली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ही घटना बनावट असल्याचे म्हटले आणि सरकारची प्रतिमा खराब करण्यासाठी रचलेली कट रचना असल्याचा दावा केला होता.दरम्यान, तत्कालीन सहआयुक्त (गुन्हे) दमयंती सेन यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या राजकीय भूमिकेकडे दुर्लक्ष करत पुराव्यांच्या आधारावर तपास केला. त्यांच्या पथकाने अवघ्या काही दिवसांत आरोपींना अटक केली आणि सामूहिक बलात्काराची घटना खरी असल्याचे सिद्ध केले. सत्य उघडकीस आणल्याबद्दल त्यांना शिक्षा मिळाली. लालबाजार येथील कोलकाता पोलीस मुख्यालयातून त्यांची बॅरकपूर आयुक्तालयात बदली करण्यात आली. त्यानंतर दीर्घकाळ त्यांना कोणत्याही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या नाहीत..नवीन सरकारने दिलेली संधीआता सुवेंदू अधिकारी यांच्या सरकारने दमयंती सेन यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणले आहे. महिला आणि मुलांवरील गुन्ह्यांच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या समितीची सदस्य-सचिव म्हणून त्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. 'सुपरकॉप' म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या सेन यांच्या अनुभवाचा लाभ राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी घेतला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.भ्रष्टाचाराचीही चौकशीदुसरीकडे, मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी सोमवारी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. टीएमसी सरकारच्या काळातील संस्थात्मक भ्रष्टाचार आणि महिला-मुलींविरुद्ध झालेल्या अत्याचारांच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी दोन स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. भ्रष्टाचाराच्या समितीचे अध्यक्षपद कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसू यांच्याकडे देण्यात आले असून, वरिष्ठ एडीजी जयरामन यांना सदस्य-सचिवपदी नियुक्त करण्यात आले आहे. ही समिती लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराच्या विविध प्रकरणांची सखोल चौकशी करेल..West Bengal Women Scheme : महिलांना दरमहा मिळणार 3,000 अन् मोफत बस प्रवास; 1 जूनपासून लागू होणार 'ही' नवी योजना, 'लक्ष्मी भांडार'च्या लाभार्थ्यांचे काय होणार?