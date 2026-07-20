Dandeli Zipline Accident : दांडेलीत काळजाचा थरकाप उडवणारा VIDEO! रिसॉर्टमध्ये झिपलाईन तुटली, 30 फुटांवरून तरुण खाली कोसळला; थरार कॅमेऱ्यात कैद

कारवार : कर्नाटकातील कारवार जिल्ह्यातील दांडेली येथील प्रसिद्ध स्टर्लिंग रिव्हर रिसॉर्टमध्ये झिपलाइन राईडदरम्यान झालेल्या अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाच्या कुटुंबीयांनी रिसॉर्ट व्यवस्थापनावर गंभीर आरोप केले (Sterling River Resort zipline accident) आहेत. अपघातानंतर उपचारांचा संपूर्ण खर्च उचलण्याचे आश्वासन देऊनही व्यवस्थापनाने त्याची पूर्तता केली नसल्याचा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे..पीडिताच्या नातेवाईकांनी सांगितले की, रिसॉर्टमधील कर्मचाऱ्यांचा निष्काळजीपणा आणि सुरक्षा नियमांचे योग्य पालन न केल्यामुळे हा अपघात घडला. अपघातानंतर व्यवस्थापनाने सर्व वैद्यकीय खर्च उचलण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आता उपचारांच्या खर्चाबाबत ते कोणताही ठोस प्रतिसाद देत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला..दुसरीकडे, रिसॉर्ट व्यवस्थापनाने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. रिसॉर्टच्या व्यवस्थापकाने सांगितले की, हा अपघात कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे नव्हे, तर तांत्रिक बिघाडामुळे घडलेली दुर्दैवी घटना होती. व्यवस्थापन जबाबदारी टाळत नसून, लवकरच विजयपूर येथे जाऊन जखमी तरुणाच्या कुटुंबीयांशी चर्चा करून या प्रकरणावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले..Tukaram Mundhe : फरक पडतो... फक्त 'तुकाराम' लागतात! FDA आयुक्त मुंढेंचा राज्यभरात धडाका; गेंड्याच्या कातडीच्या प्रशासनाचे धाबे दणाणले, आता पुढचा नंबर कोणाचा?.हा अपघात ३ जुलै रोजी घडला. विजयपूर येथील कुबेरा सुरपुरा हा आपला भाऊ प्रशांतसोबत दांडेलीतील स्टर्लिंग रिव्हर रिसॉर्टमध्ये पर्यटनासाठी आला होता. झिपलाइन राईड सुरू असताना अचानक त्याच्या सेफ्टी लॉकमध्ये बिघाड झाला आणि तो सुमारे ३० ते ४० फूट उंचीवरून खाली कोसळला..या भीषण अपघाताचा संपूर्ण प्रकार खाली उभ्या असलेल्या त्याच्या भावाच्या मोबाईलमध्ये कैद झाला. खाली पडल्यामुळे कुबेराच्या हात-पायांची अनेक हाडे मोडली असून मज्जातंतूंनाही गंभीर दुखापत झाली आहे..अपघातानंतर कुबेराला प्रथम दांडेली येथील सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्राथमिक उपचारानंतर त्याला विजयपूरमधील खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आले. प्रकृती अधिक गंभीर असल्याने पुढील उपचारासाठी त्याला महाराष्ट्रातील मिरज येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्याच्यावर एक शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे. डॉक्टरांनी शरीराच्या इतर जखमांवरही आणखी शस्त्रक्रिया करण्याचा सल्ला दिल्याची माहिती आहे..Suraj Sakhare Firing in Kolhapur : डोळ्यांदेखत गोळीबार पाहून बोबडीच वळली; टायर फुटल्यासारखा मोठा आवाज अन्..; प्रत्यक्षदर्शी कामगाराने सांगितला घटनेचा थरार.दरम्यान, अशा प्रकारची आणखी एक दुर्घटना यावर्षी २५ मे रोजी उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथे घडली होती. ताजगंज परिसरातील एका मनोरंजन केंद्रात झिपलाइनची तार तुटल्याने १६ वर्षीय कुणाल अग्रवाल हा सुमारे ४५ फूट उंचीवरून खाली पडला होता. या अपघातात त्याचा मृत्यू झाला होता. फिरोजाबाद येथील बांगड्यांचे व्यापारी पंकज अग्रवाल यांचा मुलगा असलेला कुणाल आपल्या कुटुंबासह येथे आला असताना ही दुर्दैवी घटना घडली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.