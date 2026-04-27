Telangana Politics : तेलंगणच्या राजकारणात कन्येचे वडिलांना आव्हान; ‘बीआरएस’ला कविता यांची ‘टीआरएस’ धक्का देणार?

हैदराबाद - तेलंगणचे माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांच्या कन्या के. कविता यांनी आपल्या नवीन पक्षाचे नाव 'तेलंगण राष्ट्र सेना' (टीआरएस) ठेवल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. मूळ पक्षाची ओळख असलेल्या 'टीआरएस' या नावाचा वापर केल्यामुळे, कविता यांचा हा नवा पक्ष त्यांचे वडील चंद्रशेखर राव यांच्या 'भारत राष्ट्र समिती'ला (बीआरएस) धक्का देणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..तेलंगण राज्याच्या निर्मितीसाठी 'केसीआर' यांनी २००१ मध्ये 'तेलंगण राष्ट्र समिती'ची (टीआरएस) स्थापना केली होती. मात्र, राष्ट्रीय राजकारणात विस्तार करण्याच्या उद्देशाने २०२२ मध्ये त्यांनी पक्षाचे नाव बदलून 'बीआरएस' केले. या निर्णयामुळे तेलंगण अस्मितेशी असलेला पक्षाचा भावनिक संबंध तुटल्याचे मानले जाते.२०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत 'बीआरएस'ला पत्कराव्या लागलेल्या पराभवाचे हे एक मुख्य कारण असल्याचे बोलले जाते. आता कविता यांनी 'टीआरएस' या नावानेच नवा पक्ष काढून वडिलांचा वारसा आणि मूळ ओळख आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न केला आहे..सिंचन प्रकल्पाच्या मुद्द्यावरून चुलत भाऊ टी. हरीश राव आणि जे. संतोष कुमार यांच्यावर टीका केल्यामुळे कविता यांना 'बीआरएस'मधून निलंबित करण्यात आले होते. राजकीय विश्लेषक तेलकपल्ली रवी यांच्या मते, कविता यांचा पक्ष 'बीआरएस'मधील नाराज नेत्यांसाठी एक मोठा आधार ठरू शकतो.कविता यांनी 'टीआरएस' नाव घेतल्याने 'बीआरएस'लाही आपले जुने नाव परत मिळवण्यासाठी धडपड करावी लागत आहे, हा कविता यांचा पहिला विजय मानला जात आहे. याचा फायदा सत्ताधारी काँग्रेसला होण्याची शक्यता असली, तरी कविता यांचा पक्ष काँग्रेस आणि 'बीआरएस'समोर मोठे आव्हान उभे करू शकेल का, याबाबत साशंकता आहे..कविता यांनी शनिवारी आपल्या पक्षाच्या ध्येयधोरणांची घोषणा करताना वडील 'केसीआर' आणि भाऊ के. टी. रामा राव यांना लक्ष्य केले. 'केसीआर' आता बदलले असून ते जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत असल्याची टीका त्यांनी केली. 'केसीआर' यांनी 'टीआरएस' नाव सोडल्यामुळे कोणीही ते नाव घेऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सप्टेंबर २०२५ मध्ये 'बीआरएस'मधून निलंबित झाल्यापासून कविता 'तेलंगण जागृती' या सांस्कृतिक संघटनेच्या माध्यमातून कार्यरत होत्या. आता त्या अधिकृतपणे राजकीयदृष्ट्या सक्रिय झाल्या आहेत..सत्तेत आल्यास....जनतेच्या हिताच्या मुद्द्यांवर लढणार असल्याचे जाहीर करत कविता यांनी सत्तेत आल्यावर बदल घडवून आणण्याची ग्वाही दिली आहे. ''मी पक्ष कार्यकर्त्यांसाठी आईसारखी आहे. माझ्या भल्याचा विचार न करता मी तुमच्या कल्याणासाठी झटणार आहे. राज्यातील सध्याच्या भ्रष्ट काँग्रेस सरकारला पर्याय म्हणून मी 'टीआरएस'ची स्थापना केली आहे. कविता यांनी 'बीआरएस'सह काँग्रेस आणि भाजपवरही टीका करत सध्या तरी राज्यात 'एकला चलो'ची भूमिका स्वीकारली आहे.