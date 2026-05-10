Crime: धक्कादायक! क्षुल्लक वादातून सुनेनं प्रसिद्ध डॉक्टर सासऱ्यांना संपवलं, नेमकं काय घडलं?

झारखंडची राजधानी रांचीमध्ये एका भीषण हत्येची घटना उघडकीस आली आहे. ज्यामुळे कौटुंबिक संबंधांना कलंक लागला असून संपूर्ण शहरात खळबळ उडाली आहे. एका सुनेने उशीने सासऱ्यांचा गळा दाबून खून केला. पोलिसांनी मृत डॉ. के. पी. गुप्ता यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रिम्स रुग्णालयात पाठवला आहे. पांद्रा ओसी पोलीस या हत्येशी संबंधित विविध पैलूंचा तपास करत आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, रांचीच्या पांढा ओ.पी. भागातील विद्यानगरचे रहिवासी डॉ. के. पी. गुप्ता यांची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. उशीने गळा दाबून गुप्ता यांचा जीव घेण्यात आला. ही हत्या मृताच्या सुनेने केली होती. एका किरकोळ कौटुंबिक वादातून घडलेल्या या हत्येच्या बातमीने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली. घरात लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे सुनेचे हे खुनी कृत्य उघडकीस आले..होमिओपॅथिक डॉक्टर के. पी. गुप्ता हे गेल्या काही दिवसांपासून आजारी होते. पक्षाघातामुळे अंथरुणाला खिळले होते. प्राथमिक तपासात असे उघड झाले आहे की, त्यांच्या सुनेने रविवारी उशीने सासऱ्यांचा गळा दाबून खून केला. मृत होमिओपॅथिक डॉक्टर डॉ. के. पी. गुप्ता यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रिम्स रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. पांद्रा ओ.पी. पोलीस या हत्येशी संबंधित विविध पैलूंचा तपास करत आहेत. .एका वादानंतर निर्दयी सुनेने तिचे वृद्ध डॉक्टर सासरे, के. पी. गुप्ता, यांचा उशीने गळा दाबून जीव घेण्याचा प्रयत्न करत खोलीतील सीसीटीव्ही कॅमेरे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तिच्या पतीच्या मोबाईल फोनमध्ये खोलीतील व्हिडिओ फुटेज उपलब्ध होते, ज्यात या सर्व घडामोडी रेकॉर्ड झाल्या होत्या. होमिओपॅथिक डॉक्टर डॉ. के. पी. गुप्ता यांच्या हत्येची माहिती मिळताच, पांढरा ओ.पी. येथील पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी तात्काळ कारवाई करत आरोपी सुनेला ताब्यात घेतले असून, तेव्हापासून सखोल तपास सुरू केला आहे.