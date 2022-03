नवी दिल्ली : सीरम इन्स्टिट्युटच्या 'कोव्होवॅक्स' (Covovax) लसीला DCGI नं मंजुरी दिल्याची माहिती सीरमचे सीईओ अदर पुनावाला (Adar Poonawala) यांनी दिली आहे. त्यामुळं भारतात आता किशोरवयीन मुलांसाठी आणखी एक लस उपलब्ध झाली आहे. (DCGI approval for Covovax for children over 12 years old Info by Adar Poonawala)

अदर पुनावालांनी सांगितलं की, सिरमच्या कोव्होवॅक्स लसीला प्रौढ आणि बारा वर्षांवरील मुलांसाठी आपत्कालीन वापराला ड्रग्ज कन्ट्रोल जनरल ऑफ इंडियानं (DCGI) परवानगी दिली आहे. यानंतर आता लवकरच या मुलांसाठी बाजारात कोव्होवॅक्स लस उपलब्ध होईल. त्याचबरोबर नोवाव्हॅक्स लसीची सध्या जागतीक स्तरावर चाचणी सुरु असून त्याची इफिकसी (परिणामकारकता) ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचंही पुनावाला यांनी सांगितलं.