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El Nino Maharashtra Rain : डीप डिप्रेशन वादळी स्थिती; अल् निनोला भेदून महाराष्ट्रात जोरदार पाऊस, हवामान विभागाचा अंदाज आला समोर

Heavy Rain Alert Maharashtra : महाराष्ट्रात डीप डिप्रेशनमुळे मान्सून पुन्हा सक्रिय झाला असून विदर्भ, मराठवाडा, कोकण आणि घाटमाथ्यावर जोरदार पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे.
El Nino Maharashtra Rain alert

El Nino Maharashtra Rain alert

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Deep Depression Weather : महाराष्ट्रात पावसाला पोषक ठरणारी 'डीप डिप्रेशन' ही वादळी प्रणाली मध्य भारताकडे सरकत असल्याने अनेक भागांत पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकण घाटमाथ्यावर मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. मराठवाड्याला यंदाच्या हंगामातील पहिला चांगला पावसाचा टप्पा अनुभवायला मिळण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे.

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