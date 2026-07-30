El Nino Maharashtra Rain : डीप डिप्रेशन वादळी स्थिती; अल् निनोला भेदून महाराष्ट्रात जोरदार पाऊस, हवामान विभागाचा अंदाज आला समोर

Deep Depression Weather : महाराष्ट्रात पावसाला पोषक ठरणारी 'डीप डिप्रेशन' ही वादळी प्रणाली मध्य भारताकडे सरकत असल्याने अनेक भागांत पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकण घाटमाथ्यावर मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. मराठवाड्याला यंदाच्या हंगामातील पहिला चांगला पावसाचा टप्पा अनुभवायला मिळण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे..पुढच्या २४ तासांत रायगड, जळगाव, पुणे घाटमाथा, सातारा घाटमाथा, कोल्हापूर घाटमाथा, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, अमरावती, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.ठाणे, मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे, नाशिक, बीड, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांना येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. पालघर, नंदूरबार, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, लातूर, नांदेड, बुलढाणा, अकोला, वाशीम आणि यवतमाळ येथे विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे..उपग्रहावरील ताज्या निरीक्षणानुसार, पुढील काही तासांत विदर्भातील काही भाग तसेच मराठवाड्यालगतच्या परिसरात मध्यम ते दाट ढगांची निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. 'डीप डिप्रेशन' पश्चिमेकडे सरकत असल्याने ही परिस्थिती पुढील काही काळ कायम राहू शकते..Pune Weather: पुण्यात दोन दिवस हलक्या स्वरूपाचा पाऊस; हवामान विभागाचा अंदाज, ढगाळ वातावरण कायम.हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, मॉन्सूनचा कमी दाबाचा पट्टा राजस्थानातील श्रीगंगानगरपासून भिवानी, ग्वाल्हेर, सिधी, वादळी प्रणालीच्या केंद्रातून पुरीपर्यंत आणि पुढे मध्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत सक्रिय आहे. याशिवाय मध्य भारतात पूर्वेकडील आणि पश्चिमेकडील परस्परविरोधी वाऱ्यांचे जोड क्षेत्रही सक्रिय झाले आहे. या सर्व हवामान प्रणालींमुळे राज्यात पावसासाठी अनुकूल वातावरण तयार झाले असून, अनेक भागांत जोरदार सरींचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.