JNU Attack:जेएनयूच्या आंदोलनात उतरली दपिका; जयभीमच्या घोषणा सुरू असतानाच आगमन

नवी दिल्ली JNU Campus : एरवी कायम प्रकाशझोतात राहणारी आणि कोणत्याही राजकीय विषयापासून दूर राहणारी दीपिका पदुकोन Deepika Padukone आज, दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात दाखल झाली. जेएनयू विद्यापीठात विद्यार्थ्यांवर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ सध्या आंदोलन सुरू आहे. त्या कॅम्पसमधील आंदोलनात दीपिकानं सहभागी होऊन सगळ्यांनाच धक्का दिलाय.

#WATCH Delhi: Deepika Padukone outside Jawaharlal Nehru University, to support students protesting against #JNUViolence. pic.twitter.com/vS5RNajf1O

— ANI (@ANI) January 7, 2020