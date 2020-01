जेएनयुतील हल्ल्याची 'या' हिंदू संघटनेने घेतली जबाबदारी

नवी दिल्ली : दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयु) गुंडांकडून विद्यार्थ्यांना करण्यात आलेल्या मारहाणीची जबाबदारी हिंदू रक्षा दलाकडून घेण्यात आली आहे. देशविरोधी घोषणा दिल्यास यापुढेही असेच होईल, असा इशाराही हिंदू रक्षा दलाकडून देण्यात आला आहे.

Pinky Chaudhary,Hindu Raksha Dal: JNU is a hotbed of anti-national activities, we can't tolerate this. We take full responsibility of the attack in JNU and would like to say that they were our workers. #JNUViolence pic.twitter.com/2GkCIOqOFO

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जेएनयूमध्ये रविवारी रात्री काही मुखवटाधारी गुंडांनी विद्यार्थी आणि शिक्षकांना काठ्या आणि लोखंडी रॉडने मारहाण केली होती. यामध्ये विद्यार्थी संघटनेची अध्यक्ष आईशी घोष हिच्यासह अठरा जण गंभीर जखमी झाले होते. या घटनेचा देशभरातून विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि तज्ज्ञांनी कठोर शब्दांत निषेध करण्यात आला आहे. दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून, अजून कोणाला अटक करण्यात आलेली नाही.

'फ्री काश्मीर'चे पोस्टर घेऊन थांबलेल्या 'त्या' मुलीनेच सांगितले....

Hindu ‘Raksha' Dal member releases video where he admits that they were the masked men who had attacked students and professors of JNU! He warns of future attack as well! Now when will he and ABVP ‘activists' who are openly admitting and seeing in videos be arrested?@DelhiPolice pic.twitter.com/L9IDWOXjLC

— Kawalpreet Kaur (@kawalpreetdu) January 7, 2020