राजनाथ सिंह दोन दिवसाच्या लडाख दोऱ्यावर; सुरक्षा यंत्रणेचा घेणार आढावा

श्रीनगर : संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आज लेहला रवाना झाले असून ते दोन दिवसाच्या लडाख आणि जम्मू काश्मिर दौऱ्यावर आहेत. भारत-चिनी सैनिकांमधील हिंसक संघर्षानंतर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी लष्करप्रमुख, संरक्षण प्रमुख जनरल बिपिन रावत यांच्याशी दिल्लीत अनेकदा बैठक घेतली आणि सीमेवरील परिस्थितीचा आढावा घेतला होता. त्यानंतर, आज राजनाथ सिंह संरक्षण प्रमुख जनरल बिपिन रावत आणि लष्कर प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांच्यासोबत ते लेहला पोहचले.

गलवान खौऱ्यात भारत-चीनमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात राजनाथ सिंह लेहला जाणार होते, मात्र त्यांचा दौरा रद्द झाला. त्यानंतर राजनाथ सिंह आज लेहला पोहोचले असून ते आज (ता. १७) राजनाथ सिंह आज सुरक्षा यंत्रणेचा

आढावा घेणार आहेत. याबाबतचे वृत्त एएनआयने दिले आहे.

Ladakh: Defence Minister Rajnath Singh, Chief of Defence Staff General Bipin Rawat and Army Chief General MM Naravane arrive at Stakna, Leh. They will witness para dropping skills of the Armed Forces here. pic.twitter.com/pJ4Njv1BMY

Delhi: Defence Minister Rajnath Singh leaves for Leh on a two-day visit to Ladakh and Jammu&Kashmir. He is being accompanied by Chief of Defence Staff General Bipin Rawat and Army Chief General Manoj Mukund Naravane. He will visit Ladakh today and Srinagar tomorrow. pic.twitter.com/sc3tzLOJn3

— ANI (@ANI) July 17, 2020